Der siebte Streich: "Recken" besiegen Flensburg von Christian Görtzen, NDR.de

Die TSV Hannover-Burgdorf lässt sich in der Handball-Bundesliga einfach nicht stoppen - nicht einmal vom Meister SG Flensburg-Handewitt. Das Team von TSV-Trainer Carlos Ortega drehte am Donnerstagabend dank einer herausragenden kämpferischen Leistung ein schon fast verlorengegangenes Spiel. Am Ende hieß es vor 6.023 Zuschauern 23:22 (11:11) für die Gastgeber. Die "Recken" festigten durch den siebten Sieg im siebten Spiel ihre Tabellenführung, weisen nun 14:0 Punkte vor. Dagegen muss Flensburg-Handewitt mit nur 9:5 Zählern schon um die erneute Titelverteidigung bangen. Am 3. Oktober kommt es bereits zum Wiedersehen der beiden Teams. Dann empfängt die SG die Niedersachsen zum Achtelfinalspiel im DHB-Pokal.

SG legt vor, "Recken" ziehen nach

Die Anfangsphase gestaltete sich hinsichtlich des Ergebnisses wie eine Zeitreise in die achtziger Jahre, als nur sehr wenige Tore fielen. In der 14. Minute hieß es lediglich 2:3.

TSV Hannover-Burgdorf - SG Flensburg-Handewitt 23:22 (11:11) Tore Hannover: Böhm (5), Martinovic (4), Patrail (3), Pevnov (3), Ugalde (2), Olsen (2/2), Brozovic (2), Jonsson (1), Cehte (1)

Tore Flensburg: Johannessen (6), Röd (4), Gottfridsson (3), Jurecki (2), Jondal (2), Golla (2), Hald Jensen (1), Svan (1), Jeppsson (1)

Zuschauer: 6.023

Anders als damals mangelte es allerdings keineswegs an Tempo-Handball. Diesen bekamen die Zuschauer durchaus zu sehen. Es waren die Deckungsreihen und vor allem die Torhüter, die dafür sorgten, dass der Ball nur selten im Netz zappelte. Bei Flensburg überzeugte von Beginn an Torbjörn Bergerud. Der Norweger parierte neben einigen Würfen aus dem Spiel heraus auch die Siebenmeter von Timo Kastening und Morten Olsen. Auf der anderen Seite zeigte auch der in Freiburg geborene italienische Nationaltorhüter Domenico Ebner gleich mehrmals seine Klasse.

Auch ingesamt war es zwischen dem Tabellenführer und dem Titelverteidiger sofort ein Duell auf Augenhöhe. Flensburg lag zumeist vorne, doch die "Recken" zogen unter der Beobachtung vieler Spieler des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 zügig nach. Nach klugem Kreisanspiel von Olsen, der bis dahin bei seinen drei Würfen aufs SG-Tor ohne Erfolg geblieben war, glich Evgeni Pevnov zum 8:8 (25.) aus. Und das Ende der ersten Halbzeit war so ganz nach dem Geschmack der TSV-Fans: Olsen leitete mit einer feinen Drehung und schönem Zuspiel den Kempa-Trick ein, und der deutsche Nationalspieler Fabian Böhm traf eine Sekunde vor dem Ertönen der Sirene zum 11:11-Halbzeitstand.

Hannover mit fantastischer Moral

Nur: Um das allgemeine Hochgefühl der Hannoveraner war es zu Beginn der zweiten Halbzeit schnell geschehen.

Die Niedersachsen erlaubten sich zu viele technische Fehler, und das rächte sich gegen den Titelverteidiger umgehend. Johannes Golla sorgte mit einem Wurf ins leere Tor für die 16:12-Führung (36.). Die Gastgeber durften erstmals wieder hoffen, als ihnen beim Stand von 15:18 ein Siebenmeter zugesprochen wurde. Doch Kastening scheiterte erneut an Bergerud. Hannover ließ sich aber auch davon nicht beirren. Ivan Martinovic brachte die Niedersachsen auf 20:21 (55.) heran, Olsen glich per Siebenmeter zum 21:21 (57.) aus. Und als Pevnov gar das 22:21 folgen ließ, sorgte das bei den TSV-Fans für überschäumende Begeisterung. 15 Sekunden vor der Schlusssirene nahm Ortega bei eigener 23:22-Führung seine letzte Auszeit. Flensburg kam jedoch noch einmal in Ballbesitz. Simon Jeppson scheiterte mit der letzten Aktion, einem Freiwurf, am starken TSV-Torwart Urban Lesjak. Die "Recken" und ihre Fans waren danach über den siebten Streich außer Rand und Band.

