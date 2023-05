Champions League: THW Kiel empfängt Paris zum Gipfeltreffen Stand: 09.05.2023 09:50 Uhr Zum dritten Mal in Folge trifft der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel im Viertelfinale der Champions League auf Paris Saint-Germain HB. 2021 machte PSG das Rennen, 2022 die "Zebras". Wie wird es diesmal sein? Das Hinspiel wird am Mittwoch um 20.45 Uhr in Kiel angepfiffen.

von Jan Kirschner

Die Augen leuchten, wenn man die Protagonisten auf den kommenden internationalen Knüller anspricht. "Wir werden alles tun, um Paris Paroli zu bieten und uns den Traum zu erfüllen", sagte THW-Trainer Filip Jicha. Es lockt das Final Four in Köln, wo am 17. und 18. Juni unter den vier Teilnehmern der wertvollste Titel im europäischen Handball vergeben wird.

Der THW gewann dort drei Mal: 2010, 2012 und 2020. In dieser Saison überzeugten die "Zebras" bislang allerdings nicht übermäßig auf dem europäischen Parkett, während der französische Meister in der Vorrunde den Grupensieg einfuhr und direkt ins Viertelfinale einzog. "Wir wissen, was auf uns zukommt und werden uns voll auf uns fokussieren", kündigte THW-Spielmacher Miha Zarabec nach dem 33:23 gegen die TSV Hannover-Burgdorf an.

THW mit Rückenwind aus der Bundesliga

Im Kampf um die deutsche Meisterschaft spricht nun alles für Kiel. Während die Füchse Berlin in Stuttgart strauchelten, hielten sich die "Zebras" schadlos und liegen nun zwei Minuspunkte vor den Hauptstädtern und dem SC Magdeburg. Der Rückenwind aus der Bundesliga soll gegen Paris Saint-Germain HB helfen.

Der Kontrahent befindet sich in der heimischen Liga in einer ähnlichen Situation: Paris liegt vorne, die Widersacher aus Nantes und Montpellier hoffen aber noch.

Die interessantesten PSG-Akteure aus norddeutscher Sicht sind Rückraum-Legende Nikola Karabatic (2005 bis 2009) und Torwart Andreas Palicka (2008 bis 2015), die beide eine THW-Vergangenheit besitzen. Karabatic war 2007 ein wichtiger Teil der Mannschaft, die erstmals einen "Königsklassen"-Triumph an die Ostsee holte. Palicka zählte 2010 und 2012 zu den siegreichen THW-Teams von Köln.

Kiel mit personellen Problemen im Rückraum

Personell gab es am Sonntag gute Nachrichten: Der schwedische Rückraumspieler Karl Wallinius feierte nach seiner Knie-Operation im Januar sein Comeback. Drei andere Personalien vergrößerten allerdings die Sorgen im Rückraum. Steffen Weinhold musste sich an der Schulter operieren lassen und fällt für den Rest der Saison aus. Nikola Bilyk (Adduktoren-Zerrung) pausierte gegen Hannover. Zudem fiel Eric Johansson auf die linke Hand und musste ausgewechselt werden.

"Wir hatten zuletzt ein paar Probleme mit Verletzungen", sagte Miha Zarabec - und ergänzte mit Entschlossenheit: "Wir haben den Charakter, trotzdem zu gewinnen."

