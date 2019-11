Stand: 29.11.2019 15:30 Uhr

Flensburg: Sieg ist Pflicht im Jubiläumsspiel von Jan Kirschner, NDR.de

Die SG Flensburg-Handewitt steht vor ihrem 150. Heimspiel auf europäischer Bühne. Am Sonntag (19 Uhr) geht es passenderweise gegen ein Team aus dem nördlichen Nachbarland: gegen die Dänen von Aalborg Handbold. Beim deutschen Handball-Meister blickt man allerdings weniger auf das Jubiläum als auf die Zwischenbilanz in der Champions League. Mit 7:11 Punkten stehen die Chancen auf ein Weiterkommen zwar gut. Aber um den vierten Tabellenplatz in der Gruppe A und damit eine bessere Ausgangsposition noch erreichen zu können, hilft nur ein Sieg gegen die besser platzierten Aalborger. "Die sind gut drauf und werden mit viel Selbstvertrauen kommen", sagte SG-Coach Maik Machulla: "Bei uns läuft es seit einigen Wochen aber auch besser."

Linkshänder Röd und Glandorf angeschlagen

Am Donnerstagabend rückten direkt nach dem umkämpften Erfolg über den Bergischen HC die Sorgen um die Linkshänder in den Mittelpunkt. Routinier Holger Glandorf klagte über eine schmerzende Ferse. Haupttorschütze Magnus Röd war nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler auf den Hallenboden geknallt. "Ich bin ja schon häufiger auf den Rücken gefallen, aber so verdreht hatte es sich noch nie", berichtete der Norweger. Beide Spieler sollten noch genauer untersucht werden. Es sieht jedoch danach aus, dass die SG es wieder mit Rechtshänder Michal Jurecki im rechten Rückraum versuchen muss, was zuletzt gut funktionierte.

Schmerzliche Erinnerungen an das Hinspiel

Schmerzliche Erinnerungen haben die Flensburger an das Hinspiel in Aalborg: Sie mussten sich nicht nur mit 28:31 geschlagen geben, sondern verloren auch Kreisläufer Simon Hald, der einen Kreuzbandriss erlitt. Nun hofft der Bundesligist auf Revanche und eine stimmungsvolle Halle. "Wir erwarten viele Dänen", teilte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke mit: "Allerdings weiß ich nicht, ob sie Aalborg oder uns unterstützen werden." Bei der SG spielen nämlich zwei dänische Nationalspieler: Rechtsaußen Lasse Svan und Anders Zachariassen. "Für mich ist es schon etwas Besonderes, gegen ein dänisches Team zu spielen", sagte der Kreisläufer: "Es ist zwar nicht ganz so wie bei einer Auswärtspartie in Dänemark, aber man kennt doch viele Spieler aus der Nationalmannschaft oder von früheren Begegnungen."

