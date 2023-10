Stand: 04.11.2012 22:45 Uhr Franz Beckenbauer: Pflichtspiel-Debüt gegen den FC St. Pauli

In der Aufstiegsrunde zur Fußball-Bundesliga trifft der FC St. Pauli am 6. Juni 1964 auf Bayern München. Auf Seiten der Gäste debütiert ein 18-Jähriger namens Franz Beckenbauer. Der spätere Weltstar wird als Linksaußen aufgeboten und erzielt einen Treffer beim 4:0-Erfolg der Münchner. Das Rückspiel gewinnen die Bayern sogar mit 6:1. St. Pauli gelingt in den sechs Partien der Aufstiegsrunde nur ein Sieg (3:0 gegen Tasmania Berlin). Als Vierter und Letzter verpassen die Hamburger den Aufstieg in die Bundesliga deutlich.

