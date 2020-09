Stand: 10.09.2020 15:06 Uhr - NDR 1 Welle Nord

DFB-Pokal: Norderstedt hofft auf "Sahne-Tag"

Wenn Jens Martens am Sonntagmorgen aufwacht, wird er höchstwahrscheinlich nur an eines denken können: das DFB-Pokalspiel seiner Fußballer von Eintracht Norderstedt gegen Bundesligist Bayer Leverkusen. Der Trainer und seine Regionalliga-Mannschaft übernachten im Stadionhotel der Leverkusener Arena, bevor das Erstrundenspiel am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen wird. "Das mit dem Hotel am Stadion ist eine tolle Sache. Das wird für die Jungs ein Super-Erlebnis", sagt Martens.

"Tausch des Heimrechts war beste Möglichkeit"

Eintracht hat das Heimrecht an Leverkusen abgegeben, weil aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin keine Zuschauer in Norderstedt erlaubt gewesen wären. "Wir hätten normalerweise mit 5.500 Zuschauern locker ein ausverkauftes Haus gehabt. Aber das ist momentan leider nicht möglich. Daher war ein Tausch des Heimrechts die beste Möglichkeit", erklärt Martens.

Aufwand und Ertrag eines Heimspiels standen aus Norderstedter Sicht in keinem guten Verhältnis - auch wenn sie sich dieses durch den Gewinn des Hamburger Pokals gegen den TSV eigentlich erkämpft hatten.

Videos 2 Min Eintracht Norderstedt siegt gegen TSV Sasel Mit 5:1 siegte Eintracht Norderstedt beim Finaltag der Amateure. Der Regionaligist war als Favorit in das Pokalspiel gegen TSV Sasel gegangen und ist nun in der ersten Runde vom DFB-Pokal. 2 Min

Gegen Wolfsburg war es 2017 schon sehr knapp

Martens Ziel für das Spiel in Leverkusen, das die vergangene Saison als Tabellenfünfter abschloss: "Wir wollen als tieferklassige Mannschaft gegen ein internationales Top-Team so gut wie möglich bestehen." Norderstedt stand zuletzt 2017 im DFB-Pokal, unterlag Bundesligist VfL Wolfsburg mit 0:1.

Eintracht-Kapitän Jordan Brown stand bereits damals auf dem Platz. "Die Erinnerungen daran sind sehr positiv, weil wir immer wieder den Spielrhythmus von Wolfsburg zerstört haben und sie nicht ins Spiel kommen ließen", meint der Rechtsverteidiger.

In einem Punkt sind beide Teams auf Augenhöhe

Ähnlich möchte sein Team das Spiel in Leverkusen angehen. "An einem schlechten Tag von Leverkusen und einem Sahne-Tag von uns ist vielleicht etwas möglich", träumt Brown den natürlichen Traum eines Viertligisten.

In einem Punkt befinden sich die Norderstedter ja schon auf Augenhöhe mit Leverkusen: Auch sie schlossen die jüngste Saison als Fünfter ab, auch wenn die Spielzeit aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen wurde.

Weitere Informationen DFB-Pokal: Norderstedt gibt Heimrecht an Leverkusen ab Eintracht Norderstedt hat sich dazu entschlossen, sein Heimrecht im DFB-Pokal an Bayer Leverkusen abzutreten. Grund ist der enorme Organisationsaufwand wegen der Corona-Auflagen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Aktiv | 13.09.2020 | 15:30 Uhr