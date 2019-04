Stand: 04.04.2019 16:59 Uhr

96: Doll mit Jobgarantie ins Derby beim VfL Wolfsburg

Die Konstellation vor dem Niedersachsen-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Hannover 96 am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) könnte unterschiedlicher kaum sein: Während die "Wölfe" unter Trainer Bruno Labbadia die Qualifikation für die Europa League ins Visier genommen haben, hofft der Tabellenletzte inständig auf das Ende einer Pleitenserie. Obwohl unter Trainer Thomas Doll bislang nur ein Sieg gelang, erhielt er nun aber von 96-Boss eine Jobgarantie bis zum Saisonende.

Doll: "Ziehen das bis Saisonende durch"

"Ich hatte gestern ein Gespräch mit Martin Kind. Darin hat er mir mitgeteilt, dass wir das bis zum Saisonende durchziehen und dass man sich danach dann wieder zusammensetzt", sagte Doll am Donnerstag über ein Gespräch mit Martin Kind, der zwar Haupt-Gesellschafter der Profi-Gesellschaft, aber nicht mehr Vereinspräsident von 96 ist. Doll hat noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2020. Während der Trainer also eine Jobgarantie erhalten hat, arbeitet Manager Horst Held nur noch von Tag zu Tag - und auf Abruf. "Solange ich keine anderen Anweisungen bekomme, gehe ich ganz normal meiner Tätigkeit nach. Herr Kind kann das gestalten, wie er es für richtig hält", erklärte Heldt.

"Wölfe" weiter ein Europa-League-Kandidat

Ganz anders stellt sich vor dem 28. Spieltag die Lage beim gastgebenden VfL Wolfsburg dar - trotz der 0:2-Niederlage am vergangenen Sonnabend bei Borussia Dortmund. Die Ausgangslage für die Qualifikation zur Europa League ist weiterhin gut, und das weiß Coach Bruno Labbadia natürlich auch. "Wir sind momentan dabei, aber es bringt uns nichts, wenn wir die Klappe groß aufreißen und erzählen. Wir müssen machen. Aber wenn wir das tun, haben wir große Chancen, bis zum Ende dabei zu sein", sagte er dem NDR.

Labbadia: "Nicht erzählen, sondern machen"

Aus der klaren Favoritenrolle im Spiel gegen Hannover lasse sich nicht eine Gesetzmäßigkeit ableiten, dass der Gewinner der Partie nur Wolfsburg heißen könnte, warnte Labbadia. "Du darfst einen Gegner nie vorher abschreiben, darfst nie davon ausgehen, dass da so ein Fallobst kommt. Da sind gute Spieler dabei, die werden bis zum letzten Tag alles versuchen, um in der Liga zu bleiben. Deshalb müssen wir da komplett konzentriert sein", sagte Labbadia Er erinnerte daher an das Hinspiel, als sein Team trotz deutlicher Überlegenheit mit 1:2 verlor. "Das hätten wir klar gewinnen müssen", monierte der Ex-Stürmer. Für ihn und sein Team ist es das dritte Aufeinandertreffen mit Hannover in dieser Saison. In der zweiten Runde des DFB-Pokals setzten sich die "Wölfe" mit 2:0 bei den "Roten" durch.

