Relegations-Rückspiel in Osnabrück vor Zuschauern Stand: 27.05.2021 08:28 Uhr Der VfL Osnabrück hat grünes Licht vom Land Niedersachsen bekommen. Beim Relegations-Rückspiel gegen den FC Ingolstadt dürfen am Sonntag 2.000 Fans im Stadion an der Bremer Brücke dabei sein.

Der Fußball-Zweitligist, der heute das Hinspiel in Ingolstadt bestreitet (ebenfalls vor Zuschauern), hatte einen Antrag auf Teilzulassung gestellt, dem am späten Mittwochabend zugestimmt wurde. Der Ticketverkauf für die Partie am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) startet heute um 10 Uhr.

Tickets ab heute, aber kein freier Verkauf

Von 10 bis 12 Uhr erhalten diejenigen Fans ein Vorkaufsrecht, die auf eine Erstattung ihrer Darmstadt-Tickets verzichtet haben und Besitzer einer lebenslangen Dauerkarte, teilte der VfL mit. Danach haben dann auch Vereinsmitglieder, Dauerkartenbesitzer der Saison 2019/20 und Crowdfunder ein Vorkaufsrecht. Eine Person kann über die Ticket-Hotline oder den Online-Shop des VfL maximal zwei Eintrittskarten kaufen. Einen freien Verkauf wird der Club "aufgrund des geringen Kontingents" nicht anbieten.

Nur Sitzplätze, Corona-Schnelltest verpflichtend

Das von den Osnabrückern eingereichte Hygienekonzept sieht vor, dass ausschließlich Sitzplätze angeboten werden und maximal zwei Personen nebeneinander sitzen. Zudem erhalten nur Personen mit einem tagesaktuellen, negativen Corona-Antigen-Schnelltest Zutritt zum Stadion. Aus organisatorischen Gründen gelte diese Testpflicht auch für Genesene und bereits geimpfte Personen, hieß es vonseiten der VfL. Zur Überprüfung der Tests müssen Zuschauer einen gültigen Lichtbildausweis vorzeigen.

Weitere Informationen Relegation: Osnabrücks "ultimative Herausforderung" in Ingolstadt Das Hinspiel heute findet vor Zuschauern statt. Für den VfL geht es im Duell mit dem Drittliga-Dritten FC Ingolstadt um alles oder nichts. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 27.05.2021 | 10:25 Uhr