Eintracht Braunschweig erarbeitet sich Punkt bei Jahn Regensburg

Stand: 09.11.2022 20:23 Uhr

Eintracht Braunschweig hat in seinem letzten Auswärtsspiel in der Zweitliga-Vorrunde ein 1:1 (1:1) bei Jahn Regensburg erkämpft. Nach einem Rückstand gelang den Niedersachsen in einer schwachen Partie noch der Ausgleich.