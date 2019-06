Stand: 28.06.2019 12:19 Uhr

2. Liga: Eröffnungspiel VfB Stuttgart - Hannover 96

Hannover 96 eröffnet am 26. Juli (20.30 Uhr) bei Mitabsteiger VfB Stuttgart die Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bekannt. "Das ist natürlich ein Kracher zum Auftakt", sagte 96-Coach Mirko Slomka. Der HSV empfängt am ersten Spieltag Darmstadt 98. Aufsteiger VfL Osnabrück trifft in seiner ersten Zweitliga-Partie seit 2011 zunächst auf den 1. FC Heidenheim.

St. Pauli reist zu Arminia Bielefeld. Trainer Jos Luhukay hätte lieber ein Heimspiel gehabt: "Es ist sehr schade, dass wir auch dieses Jahr wieder kein Auftaktspiel vor unseren Fans am Millerntor haben." Holstein Kiel hat den SV Sandhausen zu Gast. Die gleiche Auftaktpartie gab es vor zwei Jahren. Damals trennten sich die Teams 2:2. "Dieses Mal wollen wir gewinnen", sagte Kiels Alexander Mühling.

Derby St. Pauli - HSV Mitte September

Am fünften Spieltag (30. August bis 2. September) spielt der HSV im Volksparkstadion gegen Hannover 96. Zwei Wochen später steht am Millerntor das Hamburger Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV auf dem Programm. Das Niedersachsen-Duell zwischen Hannover 96 und dem VfL Osnabrück ist für den zehnten Spieltag (18. bis 21. Oktober) angesetzt.

Die Zweite Liga verabschiedet sich nach Ende des 18. Spieltag am 22. Dezember in die Winterpause. Am letzten Januar-Wochenende 2020 geht es dann weiter. Die Saison endet am 17. Mai.

