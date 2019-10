Stand: 23.10.2019 11:05 Uhr

Kiel gegen Bochum: Punkten für Tabelle und Trainer

Nach der Kür kommt die Pflicht. Holstein Kiel ist mit dem überraschenden 1:0-Erfolg beim VfB Stuttgart im Gepäck nach Hause zurückgekehrt, im eigenen Stadion wartet am Freitagabend (18.30 Uhr/im NDR Livecenter) ein ganz anderer Gegner: Der VfL Bochum steht wie die "Störche" selbst im Tabellenkeller der Zweiten Liga. Solch ein Heimspiel muss die KSV gewinnen, wenn sie sich nicht unten einnisten will. "Wir wollen Spiele gewinnen - für unsere Tabellensituation, aber auch für den Trainer", sagte Abwehrspieler Dominik Schmidt.

Werner: "Gucken, was die Zeit bringt"

Denn nach dem Aus von Trainer André Schubert und auch von Manager Fabian Wohlgemuth ist die Trainerfrage nach wie vor ungeklärt.

Ole Werner ist immer noch nur Interimscoach. Nach dem Coup in Schwaben mögen sich einige fragen, warum Uwe Stöver, der neue starke Mann an der Förde, überhaupt noch zögert. "Es geht ja auch nicht darum, die Entscheidung an einzelnen Spielen festzumachen", erklärt ausgerechnet Werner selbst. "Sondern vor dem Hintergrund, dass ich noch den Fußballlehrer-Lehrgang besuche, geht es einfach um eine vernünftige Lösung - für die Mannschaft, für den Verein, aber natürlich auch für mich. Da sind wir im Austausch, und dann werden wir mal gucken, was die Zeit bringt."

Stöver bringt kein Licht ins Dunkel

Stöver lässt sich hingegen weiter nicht in die Karten schauen. Er denke in viele Richtungen, hatte der 52-Jährige vor der Partie in Stuttgart nebulös gesagt und brachte hinterher auch nicht mehr Licht ins Dunkel.

Ob so ein Sieg beim VfB nicht für den Trainer spreche, wurde er gefragt. "Der spricht für alle", antwortete der gebürtige Wuppertaler und blieb dabei, sich "erst einen Überblick verschaffen und viele Gespräche führen" zu wollen, "um dann eine fundierte Entscheidung treffen zu können". Stöver fügte nur noch hinzu: "Ich bitte einfach noch um ein bisschen Geduld."

Die Spieler hingegen haben sich schon sehr früh zu ihrem aktuellen Chef bekannt. Nach dem jüngsten Erfolg sah das natürlich nicht anders aus. "Seitdem Ole Werner unser Trainer ist, hat sich einiges geändert. Die Ergebnisse waren leider nicht die, die wir uns gewünscht haben. Das Spiel in Regensburg vor zwei Wochen dürfen wir nicht verlieren. In Stuttgart haben wir uns die Punkte einfach wiedergeholt", sagte Kapitän Hauke Wahl. Schmidt fügte hinzu: "Für uns ist jedes Spiel ein nächster Schritt. Wir haben einen neuen Trainer. Da ist klar, dass noch nicht alles passt. Aber wir finden uns so langsam wieder." Und wenn gegen Bochum erneut "jeder für jeden fightet", gelingt nach zwei Auswärtssiegen unter Werner vielleicht auch der erste Heimerfolg.

