Kiel: Kinsombi und Schindler im Winter weg?

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel steht eine unruhige Winterpause mit Wechselgerüchten bevor. Mehrere Spieler haben sich mit guten Leistungen in die Notizbücher anderer Clubs gespielt. Allen voran Kingsley Schindler, dessen Abschied aus Kiel sich immer mehr verdichtet. Mehreren Medienberichten zufolge steht der 25-Jährige vor einem Wechsel zum 1. FC Köln, wo in Rafael Czichos und Dominik Drexler sowie Trainer Markus Anfang bereits drei frühere Kieler unter Vertrag stehen. Die Ablöse für Schindler soll zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro liegen.

Auch Kinsombi im Winter weg?

Dementiert wird bei der KSV ein möglicher Abgang des Flügelspielers längst nicht mehr: "Es gibt nichts, was es nicht gibt", sagte beispielsweise Coach Tim Walter auf die Frage, ob er das Trainingslager im spanischen Oliva mit dem aktuellen Kader bestreiten werde. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hatte bereits Anfang Dezember übner Schindler gesagt: "Er ist ein verdienter Spieler, der seinen Wechselwunsch geäußert hat. Er hat Angebote von Vereinen aus der Bundesliga und dem Ausland, wo er auch Stammspieler sein könnte."

Für Schindler, dessen Vertrag an der Förde am 30. Juni ausläuft, würden die Schleswig-Holsteiner nur noch jetzt Geld kassieren können. Das gilt auch für David Kinsombi, der jüngst beim 3:1 gegen den Hamburger SV als zweifacher Torschütze glänzte. Der Kapitän ist ebenfalls nur bis kommenden Sommer an die Kieler gebunden, und wird ebenfalls beim 1. FC Köln als Neuzugang gehandelt.

Girth zurück nach Meppen?

Möglicherweise geben die Kieler im Winter noch einen weiteren Offensivspieler ab. Nach Informationen des "Sportbuzzers" könnte Benjamin Girth auf Leihbasis zu seinem Ex-Verein SV Meppen zurückkehren. Der Drittliga-Torschützenkönig der Saison 2017/2018 wartet in Kiel noch auf den Durchbruch. In lediglich sieben Saisoneinsätzen - keiner über die volle Distanz - erzielte der 26-Jährige zwei Tore. Auch ein nicht namentlich genannter niederländischer Erstligist soll Interesse an Girth haben.

