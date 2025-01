Hannover 96: Kapitän Zieler verlängert bis 2026 Stand: 14.01.2025 11:27 Uhr Kapitän Ron-Robert Zieler hängt ein weiteres Jahr bei Hannover 96 dran. Der Torhüter, der mit Unterbrechungen bereits seit 2010 beim niedersächsischen Fußball-Zweitligisten spielt, unterschrieb bis Juni 2026.

"Ich verbinde schon jetzt unzählige unvergessliche Erinnerungen mit Hannover 96 und kann mir gut vorstellen, dass da noch einiges dazukommt", sagte der 35-Jährige. Zieler gehört mit bislang 365 Pflichtspielen zu den Club-Ikonen, nur fünf Spieler liefen jemals häufiger für 96 auf.

"Ich denke, ich muss nicht mehr betonen, was 96 und Hannover mir bedeuten. Das weiß jeder", so Zieler. "Jetzt freue ich mich erst einmal darauf, in der Rückrunde wieder anzugreifen. Und dann geht es im Sommer weiter."

"Ron ist ein Gesicht dieses Clubs. Er hat Hannover 96 in den zurückliegenden Jahren mitgeprägt." 96-Sportdirektor Marcus Mann

Weltmeister 2014 - zu Hause in Hannover

Zieler war mit Beginn der Saison 2010/11 aus dem Nachwuchs von Manchester United nach Hannover gekommen und debütierte 2011 für die deutsche Nationalmannschaft. 2014 war er Teil des deutschen Weltmeister-Kaders in Brasilien. Im Sommer 2016 folgte der Wechsel zu Leicester City, nur drei Jahre darauf kehrte der gebürtige Kölner nach Hannover zurück, wo er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern sesshaft geworden ist. Seit der Saison 2022/23 führt Zieler das Team als Kapitän aufs Feld.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 14.01.2025 | 12:17 Uhr