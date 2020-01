Stand: 01.01.2020 12:44 Uhr

96-Chef Kind: "Die Hannoveraner wollen Bundesliga"

Martin Kind, Geschäftsführer des Fußball-Zweitligisten Hannover 96, blickt optimistisch auf das Jahr 2020. "Wir werden, auch ohne Transfers, einen sicheren Tabellenplatz erreichen", sagte der 75-Jährige in einem am Neujahrstag auf der 96-Homepage veröffentlichen Interview. "Mit dem Abstieg beschäftigen wir uns nicht."

Der Bundesliga-Absteiger hatte den Wiederaufstieg als Ziel ausgegeben, belegt aktuell abe nur den 13. Tabellenplatz - mit lediglich zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang 16.

"Kenan Kocak hat die Mannschaft stabilisiert"

Kind setzt dabei vor allem auf Trainer Kenan Kocak, der im vergangenen November den entlassenen Mirko Slomka ersetzte. "Kenan Kocak ist es gelungen, der Mannschaft wieder Selbstvertrauen zu vermitteln, taktische Disziplin, Kondition, ein anderes Zweikampfverhalten und weitere Faktoren, sodass nach heutiger Einschätzung der Turnaround gelungen ist", so Kind. "Die Mannschaft hat sich stabilisiert." Viel Lob also für den neuen Coach und zwischen den Zeilen auch viel Kritik an Slomka.

Bundesliga-Rückkehr das Ziel - spätestens 2021

Der Hauptgesellschafter ließ keinen Zweifel daran, dass er die Niedersachsen lieber heute als morgen zurück in der Bundesliga sehen würde. "96 hat eine Infrastruktur, die erstklassig ist. Damit gehört 96 auch sportlich in die Erste Liga - das zu erreichen ist spätestens für 2020/2021 unser Ziel", sagte Kind. "Denn eines ist klar: Die Hannoveraner wollen in die Erste Liga, wenn nicht in diesem Jahr, dann im nächsten."

