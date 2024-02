Was ist die Heimserie von Hannover 96 gegen Hansa Rostock wert? Stand: 02.02.2024 15:20 Uhr Hannover 96 empfängt am Sonntag Hansa Rostock zum Nordduell in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mecklenburger kommen mit dem ersten Sieg unter dem neuen Trainer im Gepäck, aber auch die "Roten" wollen an ihre bärenstarke Leistung zuletzt anknüpfen.

Nach dem noch eher müden 2:2 in Elversberg fegte 96 zuletzt Nürnberg mit 3:0 aus dem Stadion. Es war bereits das siebte Heimspiel ohne Niederlage, fünf davon gewannen die Niedersachsen sogar. Klar, dass Trainer Stefan Leitl von einer "sehr schönen Serie" sprach: "Und die wollen wir natürlich fortführen." Allerdings am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) gegen Rostock nicht mit einem Remis: "Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen."

Die Aufgabe gegen Hansa sei schwierig, "aber machbar". Ein Heimsieg gegen Rostock wäre allerdings fast schon historisch - letztmals gelang dies Hannover im Mai 2008. Allerdings gab es seitdem auch nur zwei Duelle. Die 96-Fans glauben anscheinend an den Sieg: Der Club rechnet mit 30.000 Zuschauern, darunter 2.500 Gästefans.

Beide Teams zuletzt gegen Elversberg und Nürnberg

Die Rostocker Anhänger begleiten ihre Mannschaft wohl auch ob der Aufbruchstimmung an den Maschsee. Hansa-Coach Mersad Selimbegovic machte allerdings mit Blick auf den jüngsten 2:1-Last-Minute-Erfolg gegen Elversberg deutlich: "Wenn du das Spiel falsch einschätzt und jetzt locker machst, dann kriegst du den Strafzettel. Diese drei Punkte waren brutal wichtig. Trotzdem müssen wir jetzt nachlegen."

Kurios: Während 96 gegen Elversberg remis spielte und dann Nürnberg abschoss, kassierte Hansa vor dem Sieg gegen die Saarländer eine herbe 0:3-Niederlage in Nürnberg.

Hansa hofft auf Rückkehr von Junior Brumado

Angesichts von sieben Punkten Rückstand auf Rang drei müsste für Hannover schon viel zusammenkommen, wenn es in dieser Saison noch mal spannend werden sollte. Die Rostocker brauchen im Kampf um den Klassenerhalt hingegen jeden Punkt. Aktuell ist das Team Vorletzter. Selimbegovic stimmte Verein und Umfeld auf "eine harte Reise bis zum 19. Mai" ein.

Eine Hilfe soll in den kommenden Wochen neben dem Bundesliga-erfahrenen Last-Minute-Zugang Konstantinos Stafylidis auch Junior Brumado sein. Der Mittelstürmer aus Brasilien fehlte erst lange rotgesperrt, dann kehrte er mit einer schlauchenden Virusinfektion aus dem Heimaturlaub an die Ostsee zurück.

"Wir haben ihn die letzten Wochen echt gequält. Er ist schon nach ein paar Einheiten fast auf allen Vieren reingegangen", berichtete Selimbegovic. "Ich hoffe, dass er jetzt ohne irgendwelche Rückschläge die letzten zwei Tage übersteht." Wie fit der 1,90-Meter-Mann ist, wird sich vielleicht schon in Hannover zeigen. Fehlen werden den Gästen dort Damian Roßbach (gesperrt), Lukas Scherff und Sebastian Vasiliadis (beide verletzt).

Stafylidis und der zweite neue Feldspieler, Angreifer Sveinn Aron Gudjohnsen, stehen hingegen bereit: "Die Jungs können uns sofort weiterhelfen. Wir sind froh, sie bei uns zu haben", so Selimbegovic.

Nielsen im 96-Angriff gesetzt

Leitl muss sich personell nicht viele Gedanken machen. Und das nicht nur, weil der Club komplett auf Winterzugänge verzichtet hat: "Nach so einem Spiel wie gegen Nürnberg gibt es wenig Anlass, die Mannschaft zu verändern. Stand heute spricht nichts dagegen, diese Formation wieder aufs Feld zu bringen." Besonders Havard Nielsen, in Elversberg noch in der Jokerrolle, machte mit seinem Doppelpack viel Werbung in eigener Sache.

Auch deshalb fand Hansas Selimbegovic eindringliche Worte: "Wir müssen über unsere Schmerzgrenze gehen. Wenn du nicht mehr kannst, musst du beißen. Nur so erreichen wir unsere Ziele."

Mögliche Aufstellungen

Hannover 96: Zieler - Muroya, Neumann, Halstenberg, Köhn - Kunze - Leopold, Oudenne - Ernst - Tresoldi, Nielsen

Hansa Rostock: Kolke - Lang, Hüsing, van der Werff, Rossipal - Bachmann - Pröger, Dressel, Ingelsson, Singh - Junior Brumado

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 04.02.2024 | 22:50 Uhr