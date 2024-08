Hannover 96 feiert Heimsieg im Nordduell gegen harmlosen HSV Stand: 23.08.2024 20:27 Uhr Nach dem blamablen Pokal-Aus gegen Bielefeld hat Hannover 96 in der 2. Liga die Antwort gegeben. Die Niedersachsen feierten am Freitag einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen einen im Abschluss harmlosen HSV und stärkten so auch ihrem Trainer Stefan Leitl den Rücken.

von Matthias Heidrich

96-Sportdirektor Marcus Mann hatte den 96-Fußball nach dem 0:2 gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld mit deutlichen Worten kritisiert und somit auch Trainer Leitl. "Das gucke ich mir nicht mehr lange an", drohte der Manager.

Ein Weckruf mit Wirkung? Gegen den HSV fuhren die Hannoveraner jedenfalls den zweiten Sieg im dritten Saisonspiel ein und haben mit nun sieben Punkten einen glänzenden Saisonstart hingelegt, grüßen zumindest vorübergehend sogar von der Tabellenspitze.

Ereignisarme erste Hälfte

Leitl bot im Vergleich zum Bielefeld-Spiel eine auf sechs Positionen veränderte Startelf auf. Das so heiß herbeigesehnte Offensiv-Feuerwerk der Niedersachsen blieb trotzdem aus. Unter dem Motto "Sicherheit herstellen" boten beide Teams den 49.000 Zuschauern in der 96-Arena, darunter 15.000 HSV-Anhänger, eine ereignisarme erste Hälfte. Hannover hatte ein leichtes Übergewicht und war sichtlich bemüht, die Pokalpleite vergessen zu lassen.

Gegen gut organisierte Hamburger zappelte der Ball zwar in der 35. Minute im Netz, doch Jannik Rocholt hatte sich das Spielgerät nach einem langen Pass mit dem Arm vorgelegt, der Treffer wurde zu Recht nicht anerkannt.

Und der HSV? Ein Freistoß von Miro Muheim (21.), den Ron-Robert Zieler mit einer kleinen Flugeinlage parierte, und ein Schuss von Immanuel Pherai am langen Pfosten vorbei (23.) - mehr war nicht aus Sicht der Elf von Trainer Steffen Baumgart.

3.Spieltag, 23.08.2024 18:30 Uhr Hannover 96 1 Hamburger SV 0 Tore: 1 :0 Ngankam (49., Foulelfmeter)

Hannover 96: Zieler - Muroya, Neumann, Halstenberg (76. Knight), Dehm - Leopold - Christiansen, Nielsen (90. F. Kunze) - H.-j. Lee (72. Voglsammer), Rochelt (90. Ezeh) - Ngankam (72. Tresoldi)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Hefti (88. Oliveira Kisilowski), Hadzikadunic, Schonlau, Muheim - Meffert - L. Reis (71. Poreba), Pherai - Karabec (88. Öztunali), Königsdörffer (78. Baldé) - Selke (70. Glatzel)

Zuschauer: 49000 (ausverkauft)



Ngankam trifft vom Punkt für Hannover 96

Jessic Ngankam brach den Bann nach der Pause. Per Foulelfmeter brachte der Angreifer Hannover 96 mit 1:0 in Führung (49.). Sebastian Schonlau hatte den 24-Jährigen nach einem langen Ball unsanft gestoppt.

Selke und Co. verpassen Ausgleich für HSV

Davie Selke hätte den HSV postwendend zurück ins Spiel bringen können, doch der Kopfball des Stürmers strich nach einer Ecke um Zentimeter am Pfosten vorbei (55.). Die Partie nahm an Fahrt auf und Adam Karabec hätte den Ausgleich für die Gäste machen müssen. Der Tscheche verzog allerdings vollkommen freistehend (63.). Auch Lukasz Poreba (77.) und Schonlau per Kopf (82.) verpassten gute Möglichkeiten für die Hamburger.

Es passte zu dem gebrauchten HSV-Tag, dass Schonlau in der Nachspielzeit noch mit Gelb-Rot vom Platz flog (90.+3). Und dabei auch noch Glück hatte: Der Ellbogencheck des HSV-Kapitäns gegen Nicolo Tresoldi wäre auch Rot-würdig gewesen.

