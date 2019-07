Stand: 26.07.2019 18:07 Uhr

HSV gegen Darmstadt mit Heuer Fernandes im Tor

Mit Neuzugang Daniel Heuer Fernandes im Tor und wohl auch mit Kapitän Aaron Hunt als Spielmacher startet der Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) mit dem Heimspiel gegen Darmstadt 98 in sein zweites Zweitligajahr. Für Heuer Fernandes geht damit der Wunsch in Erfüllung, dass er nach seinem Wechsel zum HSV gleich im ersten Pflichtspiel auf seinen Ex-Verein trifft. "Seit die Spielansetzung veröffentlicht wurde, stand das Handy nicht mehr still", berichtete der 26-Jährige, der von Trainer Dieter Hecking zur neuen Nummer eins im Hamburger Tor ernannt wurde. Ersatzmann ist Tom Mickel, der letztjährige Stammkeeper Julian Pollersbeck muss sich vorerst mit einem Tribünenplatz zufriedengeben.

Heuer Fernandes will Vertrauen rechtfertigen

"Wir haben die Reihenfolge nach den Leistungen in der Vorbereitung festgelegt", betonte Hecking, der seinen Entschluss zuvor dem Trio mitgeteilt hatte. "Julian hat ein paar Probleme gehabt, war anfangs verletzt und kann es deutlich besser. Deshalb ist er für den Moment die Nummer drei. Er ist aber nicht abgeschrieben", erklärte der 54-Jährige. Heuer Fernandes will seinen Platz so schnell nicht hergeben: "Dass am Ende nur einer spielen kann, gehört dazu, und das weiß man auch. Jeder hat seine Vorstellungen und Ambitionen. Ich werde weiter alles dafür tun, mich dem Trainer anzubieten, damit ich im Kasten stehe."

Hunt kann spielen, sechs Neuzugänge in der Startelf?

Hecking rechnet gegen Darmstadt zudem fest mit dem Einsatz von Kapitän Hunt. Der 32-Jährige hatte am Donnerstag im Training eine Knieprellung erlitten und war vorzeitig in die Kabine gebracht worden. Hecking: "Ich bin mir sehr sicher, dass Aaron am Sonntag spielen kann." Der Spieler selbst unterstrich dies mit seiner Teilnahme am Freitagstraining. An Hunts Seite im Mittelfeld dürften Jeremy Dudziak und Adrian Fein auflaufen. Zusammen mit den Abwehrspielern Jan Gyamerah und Tim Leibold sowie Mittelstürmer Lukas Hinterseer und Torwart Heuer Fernandes stehen aller Voraussicht nach dann sechs der Hamburger Neuzugänge in der HSV-Startelf. Dazu sitzen wahrscheinlich in Ewerton, David Kinsombi, Sonny Kittel und Rückkehrer Bobby Wood vier weitere auf der Bank.

Hecking sprach von einem "extremen Umbruch" und einer "Fluktuation, die einmalig ist, aber auch notwendig war. Wenn man Neues gestalten möchte, musst du diesen Weg gehen. Unser Gefühl ist gut." In der vergangenen Saison begann mit einer 2:3-Heimniederlage gegen Darmstadt die Talfahrt, die schließlich zum Zweitligaverbleib führte. Nun soll das Spiel ein Aufbruch sein.

