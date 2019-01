Stand: 05.01.2019 14:06 Uhr

HSV startet Vorbereitung - und den Countdown

Der Countdown hat begonnen: Der Hamburger SV ist am Sonnabend in die Vorbereitung auf die Zweitliga-Rückrunde gestartet - und in spätestens 134 Tagen soll der Betriebsunfall Bundesliga-Abstieg repariert sein. Am 19. Mai könnte am letzten Spieltag gegen den MSV Duisburg die große Aufstiegsparty steigen. Doch dafür gilt es noch einiges abzuarbeiten. Beim Aufgalopp forderte Trainer Hannes Wolf seine Schützlinge zwar noch nicht wirklich, nach rund 90 Minuten war die erste Einheit beendet, aber in den knapp dreieinhalb Wochen Vorbereitung wird es hart zur Sache gehen. "Die nächsten viereinhalb Monate werden schwer und intensiv, dafür brauchen wir eine Top-Verfassung", sagte Wolf.

Rekonvaleszenten kehren langsam zurück

Der Coach kann personell fast aus dem Vollen schöpfen. Einzig auf die Langzeitverletzten Kyriakos Papadopoulos, der nach seinem Knorpelschaden nur individuell arbeitete, und Jairo Samperio (Kreuz- und Innenbandriss) sowie Hee-chan Hwang, der mit der japanischen Nationalmannschaft bei den Asienmeisterschaften (bis 1. Februar) weilt, muss er im Mannschaftstraining noch verzichten. Matti Steinmann brach die Einheit vorzeitig ab.

Nach langer Pause wieder voll mit dabei war auch Gideon Jung - und damit zumindest ein gefühlter "Neuzugang". Der Defensivspezialist hatte sich im Sommer einen Knorpelschaden im Knie zugezogen und absolvierte kurz vor dem Jahreswechsel lediglich einige Teile des Mannschaftstrainings. "Mit Gideons Rückkehr wird unsere Qualität noch einmal erhöht", stellte Sportvorstand Ralf Becker zufrieden fest. Über die ganze Vorbereitungszeit des Zweitligisten präsentieren dürfen sich die U21-Spieler Patric Pfeifer und Aaron Opoku, die schon im vergangenen Jahr mit Profiverträgen ausgestattet worden sind.

Wohl keine Neuzugänge - Trainingslager in Spanien

Externe Neuzugänge wird es wohl nicht geben. Wolf und Manager Ralf Becker vertrauen dem vorhandenen Kader. Den Feinschliff für die Rückrunde holen sich die Hamburger in diesem Jahr in Spanien. Das Trainingslager findet vom 12. bis 19. Januar in La Manga in der Region Murcia statt. Testspielgegner hat der HSV noch nicht bekannt gegeben. Fest steht lediglich, dass es am Mittwoch, den 30. Januar, in der Zweiten Liga wieder um Punkte geht. Dann gastiert der SV Sandhausen mit Neuzugang Dennis Diekmeier im Volksparkstadion.

