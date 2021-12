HSV-Talent Alidou ist wohl weg - Aber wohin und vor allem wann? Stand: 22.12.2021 18:35 Uhr Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Faride Alidou seinen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV nicht verlängern. Das Offensivtalent zieht es offenbar in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt.

Die Hessen sollen unter einer Fülle an Mitbewerbern aus der Ersten Liga das Rennen um den 20-Jährigen gemacht haben. Beim HSV hatten sich die Verantwortlichen zuletzt noch optimistisch gezeigt, dass Alidou an der Elbe bleibt. "Faride hat hier einen geilen Club und in Hamburg eine Superperspektive. Ich habe da ein gutes Gefühl", hatte Sportdirektor Michael Mutzel Ende November dem "Hamburger Abendblatt" gesagt.

Gefühle haben im Fußballgeschäft aber allzu oft Schweigepflicht, wenn die nackten Zahlen ins Spiel kommen. Die dürften beim attraktiven Gesamtpaket Alidou - jung, talentiert und mit auslaufendem, noch niedrig dotierten Vertrag - trotz lediglich neun Zweitligaeinsätzen ganz stattlich sein. So stattlich, dass der HSV offenbar nicht mehr mithalten kann. Hamburger Perspektive hin oder her.

Doppeltes HSV-Dilemma

Das stürzt den HSV in ein doppeltes Dilemma: Ein aufstrebendes Talent wie Alidou ablösefrei im Sommer ziehen zu lassen, wäre für den finanziell nicht gerade auf Rosen gebetteten Traditionsclub die Höchststrafe. Den technisch beschlagenen Schlaks sofort freizugeben und dafür immerhin eine ordentliche Ablösesumme zu kassieren, würde den Aufstiegsambitionen der Hanseaten einen gehörigen Dämpfer verpassen - angesichts Alidous rasant gewachsener Bedeutung für das HSV-Spiel.

Dem Vernehmen nach steht eine Zwischenlösung im Raum: sofort an Frankfurt verkaufen und gleich wieder ausleihen. Das würde aber wohl die Ablösesumme drücken. Ganz zu schweigen davon, dass auch Alidou und Frankfurt Gefallen an dieser Rochade finden müssten.

Aufzuhalten ist der Abgang des U20-Nationalspielers mit togolesischen Wurzeln wohl nicht mehr. Wenn es soweit ist, wird in Hamburg die Frage im Raum stehen und ohne Zweifel auch heiß diskutiert werden, warum es dem HSV nicht gelungen ist, den Vertrag mit dem selbst ausgebildeten Offensivtalent frühzeitig zu verlängern.

