HSV trauert um seinen ersten Bundesliga-Trainer Martin Wilke Stand: 07.11.2021 15:45 Uhr Der Hamburger SV trauert um Martin Wilke. Der erste Coach des HSV in der Fußball-Bundesliga starb kurz vor seinem 95. Geburtstag.

Das erste Engagement beim ehemaligen Bundesliga-"Dino" hatte Wilke bereits von 1954 bis 1956. 1962 kehrte er nach einigen Jahren beim SC Concordia Hamburg zum HSV zurück, im Jahr darauf gewann er mit dem Rautenclub nach einem 3:0 über Borussia Dortmund den DFB-Pokal. Stürmerstar Uwe Seeler, der am vergangenen Freitag seinen 85. Geburtstag feierte, schnürte seinerzeit einen Dreierpack. Wilke hatte den HSV vor der Gründung der Bundesliga zudem zu drei Meisterschaften in der Oberliga Nord geführt.

VIDEO: HSV wird 1963 Pokalsieger (1 Min)

Rückkehr zu "Cordi" nach Abschied vom HSV

Am 7. Mai 1964 endete seine zweite Amtszeit beim HSV und Wilke, einst Schüler von Trainer-Legende Sepp Herberger, kehrte zu "Cordi" zurück, bevor er seine Trainer-Laufbahn 1977 beim SC Norderstedt beendete. Danach unterrichtete der Lehrer, der Englisch und Geographie studiert hatte, am Coppernicus-Gymnasium in Norderstedt. Seit 2017 ziert sein Fußabdruck den "Walk of Fame" vor dem Hamburger Volksparkstadion.

Weitere Informationen Als der HSV in der Bundesliga spielte 55 Jahre spielte der Hamburger SV erstklassig, bevor er aus der Bundesliga abstieg. Ein Rückblick auf bewegte Zeiten in der Beletage des deutschen Fußballs. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 07.11.2021 | 22:50 Uhr