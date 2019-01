Stand: 17.01.2019 10:24 Uhr

FC St. Pauli: Ziereis fällt langfristig aus

Bittere Nachricht für den FC St. Pauli: Der Fußball-Zweitligist wird im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg in den kommenden Wochen ohne Philipp Ziereis auskommen müssen. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, hat sich der Innenverteidiger am Mittwoch im Testspiel im Trainingslager gegen Wehen Wiesbaden eine "schwere Knieverletzung" zugezogen. Das ergab eine in Spanien durchgeführte MRT-Untersuchung sowie die Verdachtsdiagnose von Mannschaftsarzt Dr. Sebastian Schneider.

Weitere Untersuchungen in Regensburg

Demnach befindet sich der 26-Jährige bereits auf der Rückreise nach Deutschland. Er soll in Regensburg von einem Kniespezialisten untersucht werden, um eine genauer Diagnose zu erhalten. Aufgrund der Verletzung werde "Ziere" dem Club längere Zeit nicht zur Verfügung stehen, heißt es in der Mitteilung der Kiezkicker.

Die Hamburger beenden am Donnerstag das einwöchige Trainingslager in Oliva. Dort bestritten sie zwei Testspiele. Gegen den belgischen Erstligisten RSC Charleroi hatten die Braun-Weißen wenige Tage vor der Partie gegen Wehen mit 2:3 verloren. Am 29. Januar startet der FC St. Pauli mit dem Auswärtsspiel in Darmstadt in die Restrunde der Zweiten Liga.

