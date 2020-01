Stand: 04.01.2020 12:13 Uhr

Paukenschlag: Möller Daehli verlässt FC St. Pauli

An ihm hingen nicht wenige Hoffnungen auf ein besseres Jahr, nun muss der FC St. Pauli ganz ohne ihn auskommen: Mats Möller Daehli verlässt die Kiezkicker und wechselt zum KRC Genk. Der belgische Erstligist verkündete am Sonnabendvormittag den Transfer, während Möller Daehlis ehemalige Teamkollegen beim Trainingsauftakt auf dem Platz an der Kollaustraße schwitzten. Der 24-jährige Norweger, der eigentlich noch bis 2021 an die Hamburger gebunden war, erhält in Genk einen Vertrag über dreieinhalb Jahre. Für St. Pauli ein harter Schlag: Mit einem Treffer und sieben Torvorlagen, aber auch mit seinem nimmermüden Einsatz war Möller Daehli einer der besten Zweitliga-Spieler der Saison und hinterlässt eine große Lücke im Kader.

Wirtschaftliche Gründe für Möller-Daehli-Wechsel

"Mats kam mit dem Wunsch auf uns zu, sich verändern zu wollen. Er hat uns signalisiert, dass er die Chance ergreifen möchte, perspektivisch europäisch zu spielen", erklärte FCSP-Manager Andreas Bornemann, der Möller Daehli als verdienten Spieler bezeichnete. "Deshalb haben wir seinem Wunsch entsprochen, zu einem Erstliga-Club wechseln zu dürfen."

Dass St. Paulis Sportchef dem Transfer trotz laufenden Vertrags zustimmte, hat natürlich wirtschaftliche Hintergründe. "Mats hätte aufgrund einer Klausel im kommenden Sommer zu deutlich geringeren Konditionen wechseln können", erklärte Bornemann.

Ex-HSV-Coach Wolf setzt auf einen Hamburger

Der junge Mann aus Oslo, der in der Jugend von Manchester United und in der Bundesliga beim SC Freiburg spielte, trifft in Genk auf einen alten Bekannten.

Weitere Informationen Ex-HSV-Trainer Wolf heuert in Belgien an Champions League statt Zweite Liga: Sechs Monate nach seinem Aus beim HSV hat Hannes Wolf beim belgischen Meister KRC Genk angeheuert. Die Hamburger können ihn von der Gehaltsliste streichen. mehr

Beim belgischen Meister, der als Tabellen-Achter ein durchwachsenes Halbjahr spielte, hat seit einigen Wochen Hannes Wolf das Sagen. Der ehemalige HSV-Trainer wurde am 19. November als neuer Chefcoach präsentiert. Doch so recht in Fahrt gekommen sind die Limburger auch nach dem Trainerwechsel bisher nicht: Sie wurden abgeschlagen Letzter in ihrer Champions-League-Gruppe, schieden im Achtelfinale des Pokals aus und traten in der Liga mit zehn Punkten aus sechs Spielen auch bloß auf der Stelle. Die Hoffnungen ruhen nun auf dem neuen Spielmacher von St. Pauli.

Bornemann: "Wir wollen die Gruppe straffen"

Bornemann hatte jüngst angekündigt: "Wir wollen die Gruppe straffen, um auch die Arbeit auf dem Trainingsplatz und die Atmosphäre in der Kabine besser zu gestalten." Doch so hatte sich der Manager die Umsetzung sicher nicht vorgestellt.

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Zweitliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der fünf norddeutschen Fußball-Zweitligisten Hannover 96, Hamburger SV, Holstein Kiel, FC St. Pauli und VfL Osnabrück in der Saison 2019/2020 im Überblick mehr

Trotzdem tut Handeln Not: Sage und schreibe 32 Feldspieler kamen bei den Hamburgern im ersten Zweitliga-Halbjahr zum Einsatz. Kein Wunder, dass der geneigte Zuschauer nur selten den Eindruck hatte, da stünde eine eingespielte Mannschaft auf dem Platz. Spielern ohne Perspektive sollen Wechsel nahegelegt, einige der vielen Talente nur noch im Regionalliga-Team eingesetzt werden. Doch spätestens nach dem Abgang des besten Spielers, muss Bornemann auch Neuzugänge präsentieren - in der Wintertransferperiode naturgemäß kein leichtes Unterfangen.

Zwei Testspiele im Trainingslager in Spanien

Trainer Jos Luhukay muss - auch ohne Neuzugänge - in den kommenden Tagen an der Elbe beim Zweitliga-Elften den Grundstein dafür legen, dass sein Team in den verbleibenden 16 Spielen nicht wieder in der Tabelle hinten reinrutscht. Vom 12. bis zum 20. Januar arbeiten die St. Paulianer dann im Trainingslager in der Nähe von Valencia. Für die Zeit in Spanien wurden Testspiele gegen die beiden Ligakonkurrenten SV Wehen Wiesbaden (16. Januar) und Arminia Bielefeld (18. Januar) vereinbart. Zum ersten Pflichtspiel treten die St. Paulianer am 28. Januar (20.30 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth an.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 04.01.2020 | 15:25 Uhr