Eintracht Braunschweig - Torjäger dringend gesucht von Florian Neuhauss, NDR.de

Eintracht Braunschweig hat eine Hinrunde zum Vergessen hinter sich. Als Aufstiegsmitfavorit in die Saison gestartet, haben die "Löwen" nur drei Zähler Vorsprung auf Rang 16. Von den Aufstiegsspielen zur Ersten Liga zur Relegation um den Abstieg in die Dritte Liga - oder sogar noch Schlimmeres? Die Vorbereitung der Niedersachsen lässt jedenfalls Böses erahnen.

So lief die Hinrunde

Ende Mai erlebte die Eintracht einen bitteren Abend: Im Niedersachsen-Duell unterlag Braunschweig zu Hause wie schon im Hinspiel der Aufstiegsrelegation dem VfL Wolfsburg mit 0:1 - und stand vor den Scherben einer an sich tollen Saison. Als Vorjahresdritter ging das Team von Trainer Torsten Lieberknecht dann naturgemäß als einer der ganz großen Favoriten in die Spielzeit 2017/2018. Der Start glückte mit vier Punkten aus den beiden ersten Spielen. Danach hatten die "Löwen" bei neun weiteren Unentschieden zuerst kein Glück, und dann kam auch noch sehr großes Verletzungspech dazu. Lieberknecht erlebt seine erste richtige Krise, seit er Chefcoach in der Löwenstadt ist. "Es ist ganz normal, dass wir zu den Favoriten gezählt wurden. Ich habe uns dort aber nie gesehen", erklärte der 44-Jährige dem NDR. "Jetzt müssen wir den Abstiegskampf bewältigen."

Wer kommt, wer geht?

Die Braunschweiger mussten monatelang auf Domi Kumbela und Christoffer Nyman verzichten. Nicht von ungefähr erzielten sie in den ersten 18 Saisonspielen nur 22 Tore. Beide Torjäger meldeten sich zum Auftakt im neuen Jahr wieder zurück. Wenngleich Nyman das Trainingslager wegen muskulärer Probleme vorzeitig beenden musste, legte Manager Marc Arnold in Sachen Transfers das Augenmerk auf die Defensive. Innenverteidiger Frederik Tingager (Odense BK) nimmt den Kaderplatz von Joseph Baffo ein, der mit seinem Kreuzbandriss noch lange fehlen wird. Georg Teigl vom Bundesligisten FC Augsburg soll die rechte Seite beackern. Doch ausgerechnet in der zuvor so starken Defensive - mit nur 19 Gegentreffer ist Braunschweig hier Ligaspitze - drückte in der Vorbereitung der Schuh: In den drei ersten Testspielen trafen die Gegner neunmal. Erst im abschließenden vierten Test gelang der erste Sieg - mit 3:0 gegen Regionalligist Energie Cottbus.

Womöglich muss die Eintracht (für die Offensive) noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, wie Lieberknecht "empfiehlt". In Skandinavien, dem bevorzugten "Jagdgebiet" von Arnold, ist nach dem Saisonende im Dezember gerade Haupttransferzeit. Stürmer mit Torgarantie sucht allerdings jeder Verein.

Wie geht Lieberknecht mit der Krise um?

Lieberknecht hat in der kurzen Winterpause neuen Mut gefasst und verbreitet vor dem Restrundenstart Optimismus. "Ich glaube, die Eintracht und die ganze Stadt stehen immer zusammen, wenn es darauf ankommt. Das ist ein großer Zusammenschluss", erklärte der Trainer, der bereits seit 2008 das Gesicht des Clubs ist. Damals rettete er das Bundesliga-Gründungsmitglied mit der Qualifikation für die eingleisige Dritte Liga vor dem tiefen Fall ins Amateurlager.

Das war es aber auch schon mit Erfolgserlebnissen im Kampf gegen die Klasse. 2014 fehlten dem Bundesliga-Aufsteiger am Ende sieben Punkte zum direkten Klassenerhalt. Ansonsten hatte der BTSV nie etwas mit den unteren Plätzen zu tun. Im Abstiegskampf muss Lieberknecht neue Impulse setzen, für ihn steht vor allem: "Dass wir jedes Jahr in den Spiegel schauen und sagen können: Wir tun alles, dass der Verein erfolgreich ist."

Ausblick auf die Restrunde

Vieles hängt bei den Braunschweigern von einem erfolgreichen Comeback von Kumbela und Nyman ab, die in der vergangenen Saison noch zusammen 24 Treffer erzielt hatten. Die ersten Eindrücke des neuen Jahres - beide sind noch torlos - lassen allerdings erahnen, dass es noch ein langer Weg bis zur alten Klasse sein könnte. In ihrer Abwesenheit hat sich der 21-jährige Suleiman Abdullahi zu einem Stürmer von Zweitliga-Format entwickelt. Mit seinen drei Toren hat der Nigerianer, den sie in Braunschweig liebevoll "Manni" rufen, allerdings auch nicht mehr auf dem Konto als Nyman und Verteidiger Baffo.

Lieberknecht gibt sich keinen Illusionen hin: "Jeder Punkt, den wir holen, ist ein Punkt, um von den Abstiegsplätzen wegzubleiben." Die bisher zehn Punkteteilungen - denen nur vier Siege gegenüber stehen - haben die "Löwen" allerdings erst in die prekäre Lage gebracht. Dreifache Punktgewinne müssen her, und dafür braucht es Tore. Wer auch immer die am Ende schießt.

