Zweimal Königsdörffer - HSV gewinnt beim 1. FC Köln Stand: 02.08.2024 22:28 Uhr Der Hamburger SV ist mit einem Sieg in die Zweitligasaison gestartet. Mit dem 2:1 (2:0) am Freitagabend beim 1. FC Köln setzten die Hanseaten ein erstes Ausrufezeichen, zählen die Rheinländer doch zu den Konkurrenten um den Bundesliga-Aufstieg.

von Johannes Freytag

Ransford-Yeboah Königsdörffer hatte die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart an dessen alter Wirkungsstätte mit einem Doppelpack in Führung geschossen, Linton Maina für die Gastgeber den Anschlusstreffer erzielt. Zu mehr reichte es für die Rheinländer aber nicht, weil sie zwar deutlich mehr Spielanteile hatten, aber zu selten wirklich zwingende Torchancen kreierten. Der HSV überzeugte mit einer kompakten und stabilen Defensivleistung - und holte sich letztlich verdient die drei Punkte.

"Am Ende war es schon ekelig, aber wir wollten auch ekelig sein." HSV-Kapitän Sebastian Schonlau

"So will man die Zweite Liga sehen: mit viel Kampf und viel Herz - und tolle Stimmung im Stadion", freute sich HSV-Kapitän Sebastian Schonlau nach dem Abpfiff. Sein Team habe den Auftakterfolg haben wollen, "sonst wäre gleich wieder der Druck drauf gewesen. So war es ein schöner Start und wir können uns ein schönes Wochenende machen."

Weitere Informationen 2. Liga im Vergleich: HSV hinter Köln und Hertha, Eintracht im Keller Die Kader der 2. Bundesliga in der Datenanalyse: Wer Aufstiegsfavorit ist, wer um den Klassenerhalt bangen muss. mehr

Königsdörffer nutzt Urbigs Patzer

Baumgart beorderte in den Mittelfeldspielern Daniel Elfadli (defensiv) und Adam Karabec (offensiv) zwei Neuzugänge in die Startelf, Angreifer Davie Selke saß gegen seinen Ex-Club zunächst nur auf der Bank. Was er von dort in den ersten Spielminuten sah, dürfte ihm nicht gefallen haben: Der HSV begann fahrig in der Abwehr, Dejan Ljubičić (2.) und Denis Huseinbašić (3.) hätten den "Effzeh" früh in Führung schießen können.

Und doch waren es dann die Hamburger, die den ersten Treffer der neuen Zweitliga-Saison erzielten. Einen eigentlich harmlos in Richtung Tor geschlagenen Ball von Jean-Luc Dompé ließ Kölns Keeper Jonas Urbig fallen, Königsdörffer bedankte sich und schob zum 1:0 für die Norddeutschen ein (6.).

HSV stabil, Königsdörffer schnürt Doppelpack

Der Treffer zeigte Wirkung: Fortan agierte die Baumgart-Elf selbstbewusster, stand defensiv stabiler und setzte nach Balleroberungen durch schnelles Umschaltspiel immer wieder Nadelstiche: Einen Dompé-Schuss hielt Urbig diesmal fest (17.), Königsdörffers abgefälschter Abschluss landete auf dem Tornetz (18.). Es dauerte bis zur 33. Minute, ehe die Gastgeber mal wieder gefährlich vor dem HSV-Tor auftauchten, doch Ljubičić schoss vorbei.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Wie es besser geht, zeigte kurz darauf Königsdörffer: Seinen Kopfball nach Karabec-Hereingabe wischte Urbig zwar noch gerade an die Latte, doch den Abpraller drosch der HSV-Angreifer zum 2:0 in die Maschen (35.). Die noch zu Spielbeginn fast euphorische Stimmung im mit 50.000 Menschen ausverkauften Kölner Stadion war einer Ernüchterung gewichen.

Zwar spielten die "Geißböcke" weiter mit viel Engagement nach vorne, fanden aber kaum ein Durchkommen gegen die kompakt stehenden und zweikampfstarken Gäste. Und wenn doch, war da ja noch Daniel Heuer Fernandes: Der Vertreter der erkrankten Nummer eins beim HSV, Matheo Raab, verhinderte mit einer starken Parade gegen Tim Lemperle den möglichen Anschlusstreffer (45.+2).

Kölns Maina sorgt für Spannung

Köln kam mit viel Schwung aus der Kabine und hatte durch Jan Thielmann und Ljubičić eine Doppelchance, die Heuer Fernandes aber vereitelte (53.). Den Abschluss von Damion Downs blockte Schonlau zur Ecke (56.). Der HSV fand nur noch selten den Weg in den gegnerischen Strafraum, beschränkte sich aufs Verteidigen.

Das taten die Hanseaten gut, die Kölner Torchancen waren nur selten zwingend - so wie bei Huseinbašić, der nach guter Flanke von Thielmann den Ball per Kopf nicht aufs HSV-Gehäuse platziert bekam (72.). Aber der Anschlusstreffer fiel: Ljubičićs präzise Flanke vollendete der einstige Hannoveraner Maina mit einem wuchtigen Kopfball zum 1:2 (78.).

Starke HSV-Startbilanz

Nun war auch die Kulisse wieder da und pushte die Heimelf nach vorne. Die rannte nun fast verzweifelt an, Maina hatte noch einmal einen guten Abschluss - in die Arme von Heuer Fernandes (90.). Auch in der Nachspielzeit geschah nichts wirklich Gefährliches mehr, sodass es beim 2:1 für die Gäste blieb.

Damit haben die Hamburger ihre beeindruckende Startbilanz fortgesetzt. Lediglich eine der mittlerweile sieben Partien am ersten Spieltag einer Zweitliga-Saison ging verloren, 2018 gegen Holstein Kiel. Zur ersehnten Bundesliga-Rückkehr hat es dennoch nie gereicht ...

1.Spieltag, 02.08.2024 20:30 Uhr 1. FC Köln 1 Hamburger SV 2 Tore: 0: 1 Königsdörffer (6.) 0: 2 Königsdörffer (35.) 1 :2 Maina (78.)

1. FC Köln: Urbig - Thielmann, Hübers, Pauli (87. Heintz), Paqarada - Martel - Ljubicic, Huseinbasic (87. Obuz) - L. Waldschmidt (57. Maina) - Downs (57. Adamjan), Lemperle (76. F. Dietz)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Hadzikadunic, Schonlau, Muheim - Meffert - Jatta (90.+1 Mikelbrencis), Elfadli, L. Reis (83. Heyer), Dompé (65. Baldé) - Karabec (65. Öztunali), Königsdörffer (90.+1 Selke)

Zuschauer: 50000 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Urbig - Thielmann, Hübers, Pauli (87. Heintz), Paqarada - Martel - Ljubicic, Huseinbasic (87. Obuz) - L. Waldschmidt (57. Maina) - Downs (57. Adamjan), Lemperle (76. F. Dietz)Heuer Fernandes - Hadzikadunic, Schonlau, Muheim - Meffert - Jatta (90.+1 Mikelbrencis), Elfadli, L. Reis (83. Heyer), Dompé (65. Baldé) - Karabec (65. Öztunali), Königsdörffer (90.+1 Selke)50000 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 02.08.2024 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga