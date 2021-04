Zusammen BVB - Holstein Kiel schauen beim Watch Together!

Watch Together - So funktioniert es

Schauen Sie das DFB-Pokal-Halbfinale BVB - Holstein Kiel mit ihren Freunden und fiebern Sie live mit. Leider funktioniert es derzeit noch nicht auf mobilen Endgeräten.



Wie es mit einem Desktop PC funktioniert, ist ganz einfach in wenigen Schritten erklärt.



1. Folgen Sie dem Direktlink, den Sie vor dem Spiel auf dieser Seite finden.

2. Melden sie sich mit einem Namen oder Nickname ihrer Wahl an.

3. Kopieren Sie den Gruppenlink mit einem Klick auf den Button "Link kopieren"

4. Laden Sie Ihre Freunde zum gemeinsamen Event per Mail, SMS oder WhatsApp ein.

5. Bis zu drei Freunde können ihrem Link folgen und in Ihrer Gruppe teilnehmen.

6. Um die aktuelle Gruppe zu verlassen, klicken sie auf den Button „Aktuelle Gruppe verlassen“



Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier: https://www.ndr.de/datenschutz