Wolfsburg-Stürmerin Jónsdóttir: Erst ein Buch, nun das Comeback Stand: 10.01.2024 12:06 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bereiten sich aktuell in Portugal auf die restliche Bundesliga-Saison vor. Nach langer Verletzungspause kann dabei auch Sveindís Jane Jónsdóttir wieder voll mittrainieren. In ihrer Heimat Island ist die 22-Jährige aber nicht nur wegen ihres bevorstehenden Comebacks in aller Munde.

Ein junges Mädchen wächst behütet in der kleinen Hafenstadt Keflavík auf. Ihre größte Leidenschaft ist zunächst das Skateboard fahren, bis sie die Liebe zum Fußball entdeckt. Rasch wird klar, dass sie viel schneller als ihre Mitspielerinnen laufen kann und auch am Ball außergewöhnliche Fähigkeiten hat. Das Mädchen heißt Sveindís Jane und schafft es bis in die Juniorinnen-Nationalmannschaft Islands.

"Die Geschichte eines Mädchens im Fußball"

Hinter jener Sveindís Jane verbirgt sich Sveindís Jane Jónsdóttir. Die Angreiferin des VfL Wolfsburg hat im vergangenen Jahr ein Kinderbuch mit dem Titel: "Sveindis Jane - die Geschichte eines Mädchens im Fußball" geschrieben, in der es um die Anfänge ihrer Karriere geht. Und der Comic ist in ihrer Heimat ein Verkaufsschlager, schaffte es sogar in die Top Ten der Buch-Charts.

Wie groß die Begeisterung für die halb fiktive Story ist, hatte sich bereits am 30. Oktober des vergangenen Jahres bei der offiziellen Veröffentlichung ihres Erstlings-Werks in der Eymundsson-Buchhandlung zu Smáralind gezeigt. Es herrschte riesen Andrang vor und in dem Geschäft, in dem die Wahl-Wolfsburgerin ihre Bücher signierte.

Jónsdóttir seit September ohne Pflichtspiel-Einsatz

"Es ist ein lustiges Buch mit einem offenen Ende, vielleicht gibt es noch einmal ein zweites", erklärte die 22-Jährige den "Wolfsburger Nachrichten". Dass sie unter die Schriftstellerinnen gegangen ist, war dabei gar nicht ihre Idee: "Mein jetziger Verleger hat mich damals angerufen und einfach gefragt, ob ich Lust darauf hätte."

Niedergeschrieben hatte Jónsdóttir ihre Jugendzeit bereits, bevor ihre Leidenszeit begann. Denn seit Mitte September des vergangenen Jahres konnte sie wegen Patellasehnen-Problemen ihrer großen Leidenschaft, dem Fußball spielen, nicht nachgehen. "Die vergangenen Monate waren durchaus hart. Eigentlich hatte ich mit einer Ausfallzeit von vielleicht acht Wochen gerechnet", erklärte die Nationalspielerin.

Tor beim Comeback im Test gegen Hoffenheim

Nun aber ist ein Comeback für die Tochter eines isländischen Vaters und einer Mutter aus Ghana in Sichtweite. Im ersten Testspiel der "Wölfinnen" während ihres Trainingslagers im portugiesischen Almancil gegen den Bundesliga-Rivalen TSG Hoffenheim stand die Isländerin in der Startelf. Und damit nicht genug: Nach zwölf Minuten sorgte sie im Estadio Algarve für die 1:0-Führung des VfL, der die Partie nach einem weiteren Treffer durch Dominique Janssen mit 2:0 gewann.

Jónsdóttir stand in dem Spiel, das über dreimal 30 Minuten ausgetragen wurde, 47 Minuten lang auf dem Rasen - und war danach sichtlich erschöpft. "Ich bin ein bisschen müde", gab sie dann auch im Interview mit "Wölfe TV" unumwunden zu. Aber die Freude über die gelungene Rückkehr auf die Fußball-Bühne überwog bei ihr natürlich: "Ich bin einfach glücklich. Es gibt nichts Schöneres, als ein Tor beim Comeback zu schießen."

Jónsdóttir gefühlte Neuverpflichtung für den VfL

Inwieweit die 22-Jährige nach ihrer langen Verletzungspause bereits eine Startelf-Kandidatin für das erste Bundesliga-Spiel nach dem Jahreswechsel am 29. Januar bei der SGS Essen sein wird, bleibt abzuwarten. Fakt aber ist: Sollte die Stürmerin in Bälde zu alter Stärke finden, ist sie für die Niedersächsinnen eine gefühlte Neuverpflichtung.

Denn in der Hinrunde bestritt sie lediglich ein Spiel für den VfL. Eine kleine Tragödie für die fußballerverrückte Sveindís Jane Jónsdóttir ("Das war schon eine schwierige Situation, weil ich gar nicht eingreifen konnte"). Vielleicht aber sammelte sie in dieser für sie so schweren Zeit ja ein paar Ideen für ein weiteres Buch...

