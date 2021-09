Stand: 12.04.2016 23:10 Uhr Ronaldo lässt Real jubeln und Wolfsburg weinen von Matthias Heidrich, NDR.de

Cristiano Ronaldo hat den Wolfsburger Traum vom Halbfinal-Einzug in der Fußball-Champions-League platzen lassen. Real Madrids Superstar schoss den spanischen Top-Club am Dienstagabend mit drei Toren zu einem 3:0 (2:0)-Erfolg im Viertelfinal-Rückspiel gegen die phasenweise überforderten "Wölfe". Die Niedersachsen konnten im ausverkauften Bernabéu-Stadion zu keiner Zeit an die starke Vorstellung aus dem Hinspiel anknüpfen, als der VfL Reals Starensemble verdient mit 2:0 bezwungen hatte. "In den ersten 20 Minuten waren wir zu ängstlich. Danach haben wir uns gefangen. Vorne hat uns das Quentchen Glück gefehlt", sagte Maximilian Arnold.

Ronaldos 86-Sekunden-Doppelpack schockt den VfL

Madrid brannte von der ersten Sekunde an das erwartete Offensiv-Feuerwerk ab, ließ den Wolfsburgern kaum Luft zum Atmen. Regelrechte Atemnot brach bei den Niedersachsen nach einer guten Viertelstunde aus. Denn zu diesem Zeitpunkt hatten die Königlichen das Hinspielergebnis bereits egalisiert. Zweimal war Ronaldo zur Stelle (16., 17.). Beim ersten Treffer profitierte der Portugiese von einer Hereingabe, die Arnold noch abgefälscht hatte. Der VfL-Youngster hatte den Angriff der Madrilenen mit einem katastrophalen Fehlpass im Spielaufbau auch unfreiwillig eingeleitet. Nur 86 Sekunden nach dem ersten folgte der zweite Schock für die Gäste: Ecke von Weltmeister Toni Kroos, Kopfball Ronaldo ins lange Ecke - 2:0 für die Spanier. Luiz Gustavo hatte den Real-Torjäger bei dessen Sprint auf den ersten Pfosten nicht folgen können. Wolfsburg war beeindruckt und musste einen weiteren Nackenschlag hinnehmen: Julian Draxler humpelte in der 32. Minute mit einer Oberschenkelverletzung vom Feld. Für ihn kam Max Kruse in die Partie.

Henrique vergibt die große Chance

Real Madrid - VfL Wolfsburg 3:0 (2:0) Tore: 1:0 Ronaldo (16.), 2:0 Ronaldo (17.), 3:0 Ronaldo (77.)

Zuschauer: 76.684

Real Madrid: K. Navas - Carvajal, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo - Modric (90.+2 Varane), Casemiro, Kroos - Bale, Benzema (84. Jesé), Cristiano Ronaldo

VfL Wolfsburg: Benaglio - Vieirinha, Naldo, Dante, Ricardo Rodriguez - Guilavogui (80. Dost), Luiz Gustavo - Bruno Henrique (73. Caligiuri), Arnold, Draxler (32. Kruse) - Schürrle

Trotzdem sendeten die Wolfsburger wenig später das erste offensive Lebenszeichen. Luiz Gustavo nahm aus gut 20 Metern Maß, doch Real-Torwart Keylor Navas fischte den satten Schuss des Brasilianers sehenswert aus dem Winkel. Die Norddeutschen wehrten sich jetzt und hätten durch Bruno Henrique den Anschlusstreffer markieren müssen. Nach André Schürrles schöner Vorarbeit brauchte der Brasilianer im Strafraum der Madrilenen allerdings viel zu lange, um den Ball zu verarbeiten. Sein halbherziger Schuss wurde abgeblockt (37.). Sekunden vor dem Pausenpfiff hatten die Wolfsburger noch eine brenzlige Situation zu überstehen, als Karim Benzema der Ball im Strafraum vor die Füße fiel. Der Franzose wartete allerdings zu lange und vergab die gute Gelegenheit für die Gastgeber.

Nervöse Wolfsburger

Wie zu Beginn des Spiels zündete Madrid auch nach der Pause den Turbo. Von knapp 80.000 frenetischen Fans nach vorne gepeitscht spielte nur Real. Die nervösen Wolfsburger verkrochen sich tief in der eigenen Hälfte und konnten kaum für Entlastung sorgen. Henrique, im Hinspiel einer der besten "Wölfe", war auf der ganz großen Bühne sichtlich überfordert. So sehr Real auch drückte, klare Torchancen erspielten sich die Spanier zunächst nicht. Bis zur 66. Minute. Da stockte den 3.000 mitgereisten VfL-Fans der Atem: Ecke Kroos, der Kopfball von Sergio Ramos geht an den Innenpfosten, tanzt auf der Torlinie und landet schließlich doch in den Armen von Wolfsburgs Schlussmann Diego Benaglio - Glück für die "Wölfe".

Naldo macht die Lücke auf

In der 77. Minute war das Glück der Niedersachsen allerdings aufgebraucht. Luiz Gustavo verursachte einen Freistoß für die Madrilenen an der Strafraumgrenze. Ronaldo setzte gewohnt stolz an und schlenzte die Kugel durch die einzige Lücke in der Wolfsburger Mauer zwischen Naldo und Josuha Guilavogui hindurch ins rechte Toreck - 3:0 für Real, dreimal Ronaldo. Benzema (81.) und Jesé (86.) hätte alles klar machen können, scheiterte aber jeweils an Benaglio. Es reichte trotzdem, da der VfL keine Kraft mehr für eine Schlussoffensive hatte. "Wenn man die Erleichertung bei Real sieht, kann man sagen: Wir waren kurz davor die Sensation zu schaffen", zog Benaglio ein halbwegs versöhnliches Fazit.

