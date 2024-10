Wilms-Hammer und vier Joker-Tore - Wolfsburgs Frauen deklassieren Leipzig Stand: 04.10.2024 20:20 Uhr Die Frauen des VfL Wolfsburg haben in der Fußball-Bundesliga am Freitagabend zurück in die Spur gefunden. Gegen RB Leipzig gelang der Mannschaft von Trainer Tommy Stroot ein klarer 5:0 (1:0)-Sieg. Ein wichtiger Erfolg vor dem Spitzenspiel gegen Meister Bayern München kommende Woche.

von Tobias Knaack

Fünf Tage nach der bitteren 0:3-Niederlage bei Eintracht Frankfurt zeigten die Wolfsburgerinnen sich gegen Leipzig deutlich verbessert. Mit viel Willen und hoher Laufbereitschaft hielten sie die gut in die Saison gestarteten Sächsinnen über weite Strecken der Partie gut in Schach, eroberten viele Bälle und ließen kaum Chancen der Gäste zu. Lynn Wilms erzielte mit einem schönen Fernschuss die Führung (21.), die eingewechselten Sveindis Jonsdottir (65.), Lineth Beerensteyn (76., 90.) und Rebecka Blomqvist (84.) trafen nach der Pause.

Auch gegen RB blieb im Offensiv-Spiel noch deutlich Luft nach oben, dennoch war die Begegnung nach dem Debakel in Frankfurt und vor der wichtigen kommenden Woche ein Schritt nach vorne. Am Dienstag geht es für die VfL-Frauen zunächst in der Champions League zum italienischen Meister AS Rom (18.45 Uhr), bevor am nächsten Sonnabend der deutsche Meister aus München nach Wolfsburg kommt (17.45 Uhr, live im Ersten und im Livestream bei ndr.de).

Weitere Informationen Fußball - Bundesliga Frauen 2024/2025 Ergebnisse, Tabelle, Spielplan und Teams der Fußball Bundesliga Frauen im Überblick. mehr

Endemann mit Großchance und katastrophalem Pass

Die Niedersächsinnen setzten am Freitagabend nach einer kurzen Abtastphase das erste Ausrufezeichen: Jule Brand spielte von links präzise an den Fünfmeterraum, wo die eingelaufene Vivien Endemann mit ihrem Schuss aber an der gut parierenden Elvira Herzog im Leipziger Tor scheiterte (6.).

Drei Minuten später hatten die Stroot-Schützlinge Glück, dass ein katastrophaler Rückpass Endemanns nicht bestraft wurde: Vanessa Fudalla erlief den Ball, umkurvte Torhüterin Merle Frohms, schoss den Ball allerdings ans Außennetz.

Wilms trifft traumhaft zur Führung

Die "Wölfinnen" aber waren besser in der Partie - und belohnten sich: Alexandra Popp, die zu Beginn der Woche ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgegeben hatte, legte auf Wilms zurück, deren satter Schuss von der Strafraumkante mit Hilfe der Latte den Weg ins RB-Tor fand - ein traumhafter Treffer (21.).

Weitere Informationen Ende, Legende: Mit DFB-Kapitänin Alexandra Popp geht eine der Größten Große Siege, bittere Rückschläge und Einfluss über den Platz hinaus: Mit der 33-Jährigen verliert die deutsche Nationalmannschaft ihr größtes Idol. Eine Würdigung. mehr

Und die niederländische Rechtsverteidigerin ließ kurz vor der Pause beinahe ein weiteres schönes Tor folgen. Herzog parierte ihren Freistoß aus rund 20 Metern aber stark (39.), so dass es bei der knappen 1:0-Führung zur Pause blieb.

Hegering rettet, Einwechselspielerinnen entscheiden die Partie

Die Gäste kamen offensiver aus der Kabine - und beinahe zum Ausgleich: VfL-Abwehrchefin Marina Hegering klärte per Kopf in höchster Not einen Fudalla-Schlenzer. Frohms wäre vermutlich geschlagen gewesen (57.).

In der Folge gelang es den "Wölfinnen" aber wieder besser, die Partie zu kontrollieren - und diese zu entscheiden, weil sie einen perfekten Konter setzten: Popp wurde mit einem langen Ball auf der rechten Seite geschickt. Die 33-Jährige passte scharf in den Sechzehner, wo die mitgelaufene Jonsdottir Herzog tunnelte - 2:0 (65.).

Der Leipziger Widerstand war gebrochen, wie beim 2:6 gegen den FCB am zweiten Spieltag fiel die Mannschaft von Trainer Jonas Stephan ein wenig auseinander: Popp (68.) sowie Wilms mit einer abgerutschten Flanke an den Pfosten (71.) verpassten noch weitere Treffer. Die gelangen schließlich aber Blomqvist und Beerensteyn, die zunächst aus dem Gewühl heraus traf (76.). Bei den beiden letzten Trefferen konnten die Wolfsburgerinnen alleine auf Herzog zulaufen: Blomqvist entschied sich für einen scharfen Schlenzer (84.), Beerensteyn umkurvte die RB-Keeperin und schob lässig zum Endstand ein (90.).

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 04.10.2024 | 20:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg Wolfsburg