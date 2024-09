Frauen-Bundesliga: VfL Wolfsburg kassiert 0:3-Pleite bei Eintracht Frankfurt Stand: 29.09.2024 18:52 Uhr Der VfL Wolfsburg hat in der Bundesliga der Frauen einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um den Titel hinnehmen müssen. Der Pokalsieger verlor am Sonntag das Topspiel bei Eintracht Frankfurt mit 0:3 (0:1).

Nach dem Höhenflug in der Champions League mit den klaren Siege gegen Florenz sind die Niedersächsinnen in der Liga auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Das 0:3 gegen Frankfurt, das nun hinter den in Bremen siegreichen Bayern auf Tabellenplatz zwei rangiert, ging auch in der Höhe völlig in Ordnung.

Für die "Wölfinnen", die bereits im ersten Saisonspiel bei Werder einen Punkt liegengelassen hatten, bleibt aktuell nur Tabellenplatz fünf. Am kommenden Freitag (18.30 Uhr) empfängt der VfL den Dritten RB Leipzig.

Frankfurts Anyomi nicht zu stoppen

Die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot fand bei den Hessinnen offensiv kein Mittel und bekam defensiv vor allem Nicole Anyomi nicht in den Griff. Sara Doorsoun brachte die Gastgeberinnen kurz vor dem Pausenpfiff durch einen von Marina Hegering verursachten Handelfmeter in Führing (45.+1).

Nach Wiederanpfiff brauchte es lediglich 17 Sekunden, ehe Anyomi auf 2:0 erhöhte. Kathrin Hendrich hatte zuvor nicht gut ausgesehen. Wiederum Anyomi traf in der 59. Minute zum 3:0 für Frankfurt, das zielstrebiger und passicherer agierte als die Wolfsburgerinnen.

Wären die Frankfurterinnen mit ihren Kontermöglichkeiten in der Schlussphase nicht so leichtfertig umgegangen, hätte die Niederlage der Wolfsburgerinnen noch höher ausfallen können.

