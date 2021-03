Werders Pokalspiel in Regensburg wird nach Ostern nachgeholt Stand: 05.03.2021 14:35 Uhr Das wegen mehrerer Corona-Fälle beim Zweitligisten abgesagte Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen wurde für den 7. April neu angesetzt. Das Halbfinale wird schon an diesem Sonntag ausgelost.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, wurde der Nachholtermin für nach Ostern festgelegt. Anpfiff im Jahnstadion ist am Mittwoch, 7. April, um 18.30 Uhr. Die eigentlich für den vergangenen Dienstag geplante Partie konnte nicht stattfinden, weil im Team der Regensburger acht positive Corona-Fälle aufgetreten waren. Die Behörden schickten die Oberpfälzer geschlossen in eine zweiwöchige Quarantäne. Auch das Zweitliga-Spiel des SSV Jahn am Sonntag in Osnabrück wurde abgesetzt. Regensburg soll stattdessen am 14. April (18.30 Uhr) bei den Lila-Weißen antreten.

Bärbel Wohlleben lost am Sonntag Halbfinals aus

Schon an diesem Sonntagabend erfahren die Bremer und Regensburger, welcher Gegner im Halbfinale (1./2. Mai) warten würde. Die Auslosung in der ARD-Sportschau (ab 18.30 Uhr) übernimmt Bärbel Wohlleben, die erste Frau, die 1974 mit dem "Tor des Monats" geehrt wurde. Neben Holstein Kiel kommen RB Leipzig und Borussia Dortmund als mögliche Gegner für den Sieger der Nachholpartie infrage.

AUDIO: Herr Baumann, ist das DFL-Hygienekonzept noch sicher? (7 Min)

Kohfeldt über Trainerjob in Corona-Zeit: "Nicht mehr derselbe Beruf"

Werder-Trainer Florian Kohfeldt sieht die Coronavirus-Pandemie als "bedrückende Zeit", in der die großen Gefühle, die ganz persönliche Leidenschaft manchmal abhanden kommen. "Die Emotionen auf dem Weg ins Stadion und beim Einlaufen fehlen ein bisschen. So gesehen ist es ein Stück weit wie zur Arbeit gehen", sagte der Coach. Ihm sei sehr bewusst, so der 38-Jährige weiter, dass es ein Privileg sei, seinen Job weiter ausüben zu dürfen. Kohfeldt: "Derzeit ist es aber nicht mehr derselbe Beruf. Daran kann und will ich mich nicht gewöhnen."

Die Corona-Tests in sehr regelmäßigen Abständen riefen beim Warten auf die Ergebnisse bei ihm zwar immer wieder ein ungutes Gefühl hervor, Kritik an dieser Vorgabe der Politik wolle er mit seiner persönlichen Zustandsbeschreibung aber auf keinen Fall üben. "Nur weil diese Tests immer wieder durchgeführt werden, dürfen wir überhaupt spielen."

Nach der Absage des Pokalspiels hatte Werder ausreichend Zeit für die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel am Sonntag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr / NDR Livecenter). Die Grün-Weißen können in Bestbesetzung antreten.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 05.03.2021 | 15:25 Uhr