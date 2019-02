Stand: 06.02.2019 10:45 Uhr

Werder, Pizarro und der Pokal: Da geht was

Es war nur eine von vielen bemerkenswerten Szenen des denkwürdigen DFB-Pokalspiels zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen (5:7 nach Elfmeterschießen): Claudio Pizarros Treffer zum 2:2-Ausgleich verblüffte wohl nicht nur BVB-Keeper Eric Oelschlägel, sondern auch die Bremer Mannschaftskollegen des Peruaners. Denn der Stürmer drehte sich schnell und grazil um die eigene Achse und spitzelte dann den Ball derart anspruchsvoll ins Netz, als sei er nicht 40 Jahre, sondern bestenfalls halb so alt. "Dafür bin ich da", erklärte der Werder-Oldie anschließend bescheiden im TV-Interview und schob allerdings gleich eine Kampfansage an die Konkurrenz im Wettbewerb hinterher: "Wir wollen jetzt auch nach Berlin." Dafür müssen aber noch zwei Siege her.

Pizarro weiter auf Rekordjagd

Pizarro weiß aber, wovon er spricht. Es gibt keinen Bundesliga-Profi, der öfter in einem DFB-Pokalfinale stand: Achtmal war der Stürmer (mit dem FC Bayern und mit Werder) schon dabei, sechsmal gewann er den Titel. Mit den Hanseaten nur einmal, vor zehn Jahren. Damals schalteten die Bremer im Achtelfinale ebenfalls den BVB aus, ebenfalls mit einem Tor von Pizarro - der ganz nebenbei mit seinem Treffer vom Dienstagabend zum zweitältesten Torschützen in der DFB-Pokalgeschichte avancierte. Führend in dieser Statistik ist ebenfalls ein Bremer: Manfred Burgsmüller war im Endspiel 1990 gegen Kaiserslautern (2:3) 25 Tage älter als Pizarro. Mit anderen Worten: Sollte der Peruaner im Viertelfinale (2./3. April) erneut zuschlagen, hätte er einen weiteren Rekord in seiner Karriere aufgestellt. Bester Torschütze der Bremer Bundesligageschichte ist er ja schon, zudem der am häufigsten eingesetzte ausländische Spieler und der erfolgreichste ausländische Goalgetter.

Kohfeldt: "Was ist denn mit euch los?"

Die Werder-Profis träumen jedenfalls nach ihrem Dortmund-Coup von mehr. "Nach dem 2:3 habe ich gedacht: So darf die Geschichte hier nicht zu Ende gehen. Als ich dann unsere Elfmeterschützen gesehen habe, wusste ich: Da geht was! Ich war ja schon mal in Berlin. Und wenn mein Spanisch gut genug ist, dann hat Claudio der Mannschaft gerade gesagt, dass es nichts Geileres als das Finale gibt", erklärte Nuri Sahin, der mit den Dortmundern 2017 den Pokal holte. "Ich war beeindruckt, wie wir Fußball gespielt haben. Wir haben es geschafft, Leidenschaft und Cleverness zusammenzubringen", lobte Trainer Florian Kohfeldt sein Team: "Ich habe heute dreimal gehört: ‚Ihr spielt so einen Fußball und seid Zehnter in der Liga? Was ist denn mit euch los?‘ Heute hat aber jeder gesehen, welche Siegermentalität grundsätzlich in uns steckt."

Kruse mahnt: "Haben noch nichts erreicht"

Grundsätzlich mag das stimmen, doch nur wenige Tage vor dem begeisternden Pokalabend hatte Werder in der Bundesliga sein anderes Gesicht gezeigt: Am Wochenende enttäuschten die Grün-Weißen mit einem mehr als dürftigen 1:1 beim Abstiegskandidaten Nürnberg. Insofern sind Max Kruses mahnende Worte absolut berechtigt: "Wir können mitnehmen, dass wir guten Fußball gespielt und uns belohnt haben. Aber wir haben weder im DFB-Pokal noch in der Bundesliga bisher etwas erreicht", sagte der Kapitän, der als unermüdlicher Kämpfer und Ballverteiler zu den stärksten Bremern zählte. Der kommende Gegner im Pokal ist Kruse gleichgültig: "Wir haben ambitionierte Ziele, da ist es egal, gegen wen man spielt." Ähnlich selbstbewusst äußerte sich Maximilian Eggestein: "Der BVB ist derzeit die beste deutsche Mannschaft. Was soll da noch passieren?"

