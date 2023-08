Werder Bremen unterliegt dem FC Bayern München klar Stand: 18.08.2023 22:28 Uhr Werder Bremen ist mit einer Heimniederlage in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Gegen Bayern München unterlagen die Hanseaten am Freitagabend mit 0:4 (0:1). Werder wartet damit seit 28 Spielen auf einen Sieg gegen den Rekordmeister.

von Johannes Freytag

Die 113. Partie zwischen den beiden Mannschaften - kein anderes Duell gab es in 60 Jahren Bundesliga öfter - war lange eine einseitige: Der Meister aus München kontrollierte nach der frühen Führung von Leroy Sané (4.) das Geschehen auf dem Rasen, die Hausherren rannten meist nur hinterher und kamen kaum zu einem vernünftigen Spielaufbau.

Erst im zweiten Durchgang spielte Werder besser und hatte einige Torchancen. Aber Münchens Top-Verpflichtung Harry Kane zog den leidenschaftlich agierenden Hausherren in der 74. Minute mit seinem ersten Bundesligatreffer den Zahn. Kurz vor dem Abpfiff schlugen die Bayern noch zweimal zu. Am Sonnabend in einer Woche (15.30 Uhr) gastieren die Bremer beim SC Freiburg.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Sané trifft nach Kane-Vorarbeit

Im Gegensatz zur bis dato letzten Saisoneröffungspartie im Weserstadion vor 19 Jahren, die wegen eines Flutlichtausfalls 65 Minuten verspätet begann, ging es diesmal pünktlich und vor allem munter los. Allerdings nicht im Sinne der Werder-Fans: Ihre Mannschaft war bei einem Ballverlust in der Offensive zu weit aufgerückt, Kane steckte noch in der eigenen Hälfte auf Sané durch - der deutsche Nationalspieler stürmte fast vom Mittelkreis alleine auf Jiri Pavlenka zu und schob den Ball am Werder-Keeper vorbei zur Gästeführung ins Tor (4.).

Weitere Informationen "Das Werder-Märchen 2004": Bremens Double-Saison im Podcast Die Saison 2003/2004 endete für Werder Bremen mit dem Meistertitel und als DFB-Pokalsieger furios. Ein Fußball-Podcast in Echtzeit. extern

Nur fünf Minuten später lag der Ball im Netz der Münchner, die perfekte Antwort der Hanseaten? Nein, Niclas Füllkrug hatte zwar nach einem Freistoß von Marvin Ducksch per Kopf getroffen, allerdings aus einer Abseitsposition (9.).

Mehr außer Einsatzwillen und Zweikampfhärte hatte Werder den souveränen und abgeklärt auftretenden Münchnern nicht entgegenzusetzen. Torgefahr gab es nur vor dem Bremer Gehäuse: Jamal Musiala (19.) und Noussair Maraoui (21.) verzogen nur knapp aus der Distanz, Pavlenka parierte zudem einen Schuss von Leon Goretzka (34.) und war auch bei einem Kopfball von Min-Jae Kim zur Stelle (45.).

Werder stürmt, Bayern macht das Tor

Die Gastgeber kamen mutig aus der Kabine und kurz nach Wiederbeginn zu zwei guten Torgelegenheiten: Leonardo Bittencourt grätschte den Ball knapp daneben (48.), Füllkrug verzog aus 13 Metern deutlich (49.). Und doch hätte es beinahe 0:2 gestanden, Kingsley Coman traf jedoch nur den Pfosten (58.). Und wenig später kam auch Kane zu seinem ersten guten Abschluss: Pavlenka wehrte zur Ecke ab (61.).

Aber die Partie war nun wesentlich offener als noch im ersten Durchgang. Jens Stage vergab die nächste Bremer Gelegenheit (63.). Doch der FC Bayern ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und stach gnadenlos zu. Alphonso Davis lief auf der linken Seite allen davon, seinen präzisen Pass vollendete Kane in der Strafraummitte zum 2:0 für die Münchner (74.).

Damit war das Spiel gelaufen, zumal Sané nach Vorarbeit von Thomas Müller zum zweiten Mal traf (90.) und Mathys Tel auf 4:0 stellte (90.+5). Die Werder-Fans applaudierten beim Schlusspfiff trotzdem, denn zumindest in der zweiten Spielhälfte boten die Grün-Weißen eine ansprechende Leistung.

1.Spieltag, 18.08.2023 20:30 Uhr Werder Bremen 0 Bay. München 4 Tore: 0: 1 L. Sané (4.) 0: 2 Kane (74.) 0: 3 L. Sané (90.) 0: 4 Tel (90. +5)

Werder Bremen: Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Friedl - Weiser (59. Burke), Lynen (68. Groß), A. Jung (79. Opitz) - Bittencourt (68. R. Schmid), Stage (79. Kownacki) - Füllkrug, Ducksch

Bay. München: Ulreich - Mazraoui, Upamecano, Kim (68. de Ligt), Davies - Goretzka (79. Laimer), Kimmich - L. Sané, Musiala (84. Th. Müller), Coman (84. Choupo-Moting) - Kane (84. Tel)

Zuschauer: 42100 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Friedl - Weiser (59. Burke), Lynen (68. Groß), A. Jung (79. Opitz) - Bittencourt (68. R. Schmid), Stage (79. Kownacki) - Füllkrug, DuckschUlreich - Mazraoui, Upamecano, Kim (68. de Ligt), Davies - Goretzka (79. Laimer), Kimmich - L. Sané, Musiala (84. Th. Müller), Coman (84. Choupo-Moting) - Kane (84. Tel)42100 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 18.08.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Werder Bremen