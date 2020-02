Stand: 02.02.2020 12:42 Uhr

Werder Bremen und die Frage: Kann Kohfeldt Krise? von Hanno Bode, NDR.de

Werder Bremen taumelt nach dem 1:2 in Augsburg dem zweiten Bundesliga-Abstieg der Vereinshistorie entgegen. Trainer Florian Kohfeldt sitzt dennoch fest im Sattel. Lösungen, die Krise zu beenden, hat der 37-Jährige bis dato allerdings noch nicht gefunden.

Vor einigen Monaten wurde der Fußballlehrer Florian Kohfeldt plötzlich als möglicher künftiger Trainer des Meisterschaftsanwärters Borussia Dortmund gehandelt. Der BVB hinkte zu diesem frühen Zeitpunkt der Bundesliga-Saison seinen eigenen Ansprüchen hinterher, was dessen detailversessenen Coach Lucien Favre unter Druck geraten ließ. Auch Kohfeldt Bröchtengeber Werder Bremen war schwach in die Serie gestartet. Die Arbeit des früheren Torhüters sowie seine direkte Art werde beim Ballspielverein dennoch sehr geschätzt, berichtete seinerzeit das über Werder stets sehr gut informierte Portal "Deichstube". Es habe in der Vergangenheit sogar schon Kontakt zwischen den Dortmundern und dem 37-Jährigen gegeben, der sein Arbeitspapier bei den Hanseaten just bis 2023 verlängert hatte. Kohfeldt war not amused über die Berichte, titulierte sie als "respektlos" gegenüber Favre und stellte klar: "Ich bin und bleibe in Bremen. Damit sollte das Thema erledigt sein."

Kohfeldt: "Sind in einer sehr, sehr schweren Situation"

Am Dienstagabend (20.45 Uhr im Livecenter bei NDR.de) empfängt Werder den BVB zum Achtelfinal-Duell im DFB-Pokal. Favre hat mit dem achtmaligen deutschen Meister die Kurve bekommen und darf nach der Winterverpflichtung des norwegischen "Wunderkindes" Erling Haaland vom Titel träumen.

Kohfeldts vor einigen Monaten noch prächtiges Renommee ist hingegen inzwischen angekratzt. Erstmals in seiner noch jungen Laufbahn als Profi-Trainer muss der 37-Jährige eine "sehr, sehr schwere Situation" meistern, wie er die Lage bei den Hanseaten nach dem 1:2 am Sonnabend beim FC Augsburg bezeichnete. Kohfeldt ist nun als Krisenmanager gefordert. Der Übungsleiter muss unter Beweis stellen, an den richtigen Stellschrauben drehen zu können, um den zweiten Bundesliga-Abstieg in der Bremer Vereinshistorie zu verhindern. Bis dato, das muss bei nüchterner Betrachtung festgestellt werden, ist ihm das nicht gelungen.

Zahlen sprechen gegen den Klassenerhalt

Zahlen lügen bekanntlich nicht. Und im Falle von Werder sprechen sie gegen den Klassenerhalt. Die Norddeutschen haben die schlechteste Hinrunde ihrer Erstliga-Zugehörigkeit hinter sich. Zudem sind sie das schwächste Heimteam der Beletage. Und in Augsburg grüßte abermals das Murmeltier: Kein anderer Bundesligist verlor häufiger nach einer eigenen Führung als die Bremer. Dass die Hanseaten nach der Winterpause zwar über zwei Treffer jubeln durften, für diese aber jeweils die Gegner (Düsseldorf und der FCA) per Eigentor verantwortlich zeichneten, passt ins Gesamtbild einer Mannschaft, der ihr früherer Offensivdrang größtenteils abhanden gekommen ist. Dies allein mit dem Abgang des Ex-Kapitäns Max Kruse im vergangenen Sommer zu Fenerbahce Istanbul zu begründen, wäre zu einfach. Gewiss ist den Norddeutschen dadurch viel Qualität abhanden gekommen. Und natürlich schwächt sie auch der langfristige Ausfall von Niclas Füllkrug (Kreuzbandriss).

Offensivkrise und Verletzungspech

Auffällig aber ist eben auch, dass die aktuell zur Verfügung stehenden Stürmer viel seltener noch als in der Vorsaison in gute Abschlusspositionen gebracht werden. Werder hat eine Offensivkrise, die auf einer Kreativkrise gründet. So sind Davy Klaassen und Maximilian Eggestein - einst hochgelobte Strippenzieher im Mittelfeld - derzeit nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und wenn beim viermaligen Meister in der Vorwärtsbewegung wenig funktioniert, ist die Gesamtlage plötzlich "dramatisch", wie Sportchef Frank Baumann sagte. Denn die Arbeit gegen den Ball zählte noch nie zu den Bremer Spezialitäten. Und in dieser Spielzeit wurde sie noch einmal erheblich erschwert durch langfristige Ausfälle der Innenverteidiger Ömer Toprak, Niklas Moisander, Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp. Es ehrt Kohfeldt, dass er das Fehlen dieser und weiterer Stützen nicht als Ausrede nimmt. "Ich möchte jetzt hier nicht zu breit auf unsere Personallage eingehen, weil sie jeder kennt", erklärte er nach der Augsburg-Partie.

Wundersame Personalentscheidungen

Der Kader, den der Coach gegen die Fuggerstädter beisammen hatte, war trotz erneut acht Ausfällen (darunter drei Langzeitverletzte) noch ordentlich. Gerade in der Offensive hatte Kohfeldt Optionen. Umso mehr überraschte es, dass der 37-Jährige in diesem wichtigen Spiel auf den 17 Jahre alten Angreifer Nick Woltemade setzte. Der erhoffte Überraschungs-Effekt beim Gegner blieb jedenfalls aus. Der etatmäßige U19-Stürmer blieb wirkungslos und wurde in der 58. Minute gegen Routinier Fin Bartels ausgetauscht. Auch die Nominierung von Rückkehrer Davie Selke in die Startelf war etwas verwunderlich. Der 25-Jährige hatte nach seiner Verpflichtung am Freitag lediglich einmal mit der Mannschaft trainiert und im Abschlussspiel für das Augsburg-Duell genau einen (!) Ballkontakt gehabt.

Selke zeigte zwar eine ganz ordentliche Leistung gegen den FCA. Doch welch fatales Signal muss seine Berufung in die Anfangsformation für die Angreifer Claudio Pizarro, Joshua Sargent, Yuya Osako und Bartels gewesen sein, die allesamt vorerst auf der Bank Platz nehmen mussten?

Baumann: "Haben keine Zweifel an Florian"

Kohfeldts Intention war klar. Der Coach wollte etwas probieren, neue Impulse setzen. Es wirkte allerdings am Ende etwas aktionistisch. Trotz seiner diskutablen Personalentscheidungen und der zweiten Pleite im dritten Spiel nach der Winterpause sitzt der Coach weiter fest im Sattel. "Wir haben keine Zweifel an Florian", erklärte Baumann. Nun ist es mit den Treueschwüren im Profifußball ja so eine Sache. Kohfeldt kann davon selbst ein Lied singen. Im September 2016 wurden er und Torsten Frings als Co-Trainer sowie Viktor Skripnik als Chefcoach von Baumann nach einem 1:4 bei Borussia Mönchengladbach von ihren Aufgaben entbunden. Wenige Stunden bevor der Sportchef die Entscheidung publik machte, hatte er noch erklärt: "Wir sind von Viktor überzeugt."

Dass auch in der häufig beschworenen heilen Werder-Welt irgendwann die typischen Mechanismen des Profifußballs greifen, ist Kohfeldt natürlich klar. Rücktrittsgedanken ("Ich werde nicht weglaufen") hat der 37-Jährige aber ebenso wenig wie Zweifel am eingeschlagenen Weg. "Wir werden über unseren Fußball dauerhaft wieder mehr Punkte holen, um den Klassenerhalt zu schaffen."

