Werder Bremen holt Rapp von Darmstadt 98 Stand: 24.06.2021 14:51 Uhr Der zweite Neuzugang bei Werder Bremen nach Anthony Jung ist unter Dach und Fach. Nicolai Rapp wechselt von Union Berlin zum Bundesliga-Absteiger an den Osterdeich.

In den vergangenen eineinhalb Jahren spielte der 24 Jahre alte Defensivakteuer auf Leihbasis beim Zweitligisten Darmstadt 98. Von dort kennt ihn auch Werder-Coach Markus Anfang. "Nicolai hat unter Markus Anfang in Darmstadt eine gute Entwicklung genommen. Er ist ein sehr fleißiger, flexibel einsetzbarer Spieler, der die Zweite Liga gut kennt und Potenzial für mehr hat", begründete Bremens Sportchef Frank Baumann den Transfer. Über die Ablösemodalitäten machten beide Clubs keine Angaben.

Erfahrung aus 105 Zweitligaspielen

Rapp, der bislang insgesamt 105 Spiele im Bundesliga-Unterhaus bestritten hat, freut sich auf die neue Herausforderung: "Werder ist auch in der Zweiten Liga ein großer Verein, den ich in der Vergangenheit schon immer verfolgt habe. Es liegt eine sehr spannende Saison vor uns, die Zweite Liga ist hart. Aber ich spüre hier bei jedem, dass er die Saison angehen will, hoffentlich auch wieder mit den Fans im Rücken. Ich freue mich einfach auf das, was kommt.

