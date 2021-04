Werder Bremen hält trotz Pleitenserie an Kohfeldt fest Stand: 26.04.2021 18:43 Uhr Fußball-Bundesligist Werder Bremen hält trotz sieben Niederlagen in Serie an Coach Florian Kohfeldt fest. Das teilten die abstiegsgefährdeten Hanseaten nach umfangreichen Beratungen am Montagabend mit.

Ausschlaggebende Gründe für die Entscheidung zugunsten des 38-Jährigen waren "Florians Qualitäten als Trainer, sein Wille, die Aufgabe anzugehen, und das absolut intakte Verhältnis zwischen Florian, der Mannschaft und dem kompletten Staff“, wie Sportchef Frank Baumann erklärte. Zuvor hatten die verschiedenen Gremien des viermaligen deutschen Meisters intensiv über die Zukunft des Coaches gesprochen.

Werder hatte am Sonnabend bei Union Berlin (1:3) zum siebten Mal in Folge verloren und hat drei Spieltage vor dem Saisonende lediglich noch einen Zähler Vorsprung vor Relegationsrang 16. Der Tabellenvorletzte Hertha BSC ist zwar noch vier Punkte entfernt, hat Corona-bedingt aber noch zwei Partien mehr als die Norddeutschen auszutragen.

Baumann verlangt Reaktion gegen Leipzig

In den letzten drei Saisonspielen warten auf Werder Bayer Leverkusen (8. Mai), der FC Augsburg (15. Mai) sowie Borussia Mönchengladbach (22. Mai, jeweils 15.30 Uhr). Zuvor steht für die Hanseaten am kommenden Freitag noch das Semfinale im DFB-Pokal gegen RB Leipzig an (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). Sollten die Bremer im Duell mit den Sachsen erneut enttäuschen, könnte es offenbar doch noch zu einer Kohfeldt-Entlassung vor dem Saisonfinale kommen.

Denn: "Wir sehen Florian und die Mannschaft in der Verantwortung, bereits im Pokal gegen Leipzig am Freitag eine deutliche Reaktion zu zeigen und die Trendwende mit Blick auf die letzten Bundesligaspiele zu schaffen", sagte Baumann.

