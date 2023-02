Werder Bremen gelingt großer Schritt Richtung Klassenerhalt Stand: 25.02.2023 17:24 Uhr Aufsteiger Werder Bremen ist seinem großen Ziel Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga schon am 22. Spieltag sehr nahe gekommen. Die Grün-Weißen gewannen am Sonnabend ihr Heimspiel gegen den VfL Bochum souverän mit 3:0 (2:0).

von Christian Görtzen

Damit hat die Mannschaft von Werder-Trainer Ole Werner schon zu diesem recht frühen Zeitpunkt der Saison 30 Punkte eingesammelt. Zwölf Spieltage bleiben somit, um die wahrscheinlich nur noch notwendigen sechs oder sieben Punkte zu holen. In den vergangenen fünf Spielzeiten reichten sogar immer 34 Punkte zum Klassenerhalt.

Füllkrug und Schmidt sorgen für Bremens 2:0-Führung

Sonderlich packend war es nicht, was die beiden Teams in den ersten 28 Minuten der Partie zustande brachten. Immerhin - mit der Tristesse war es wenige Sekunden danach vorbei. Die Gastgeber spielten sich die erste echte Torchance heraus, die umgehend genutzt wurde. Milos Veljkovic leitete den Angriff mit einem weiten Ball von der Mittellinie ins linke Halbfeld zu Anthony Jung ein. Der Mittelfeldspieler legte per Kopfball an die Strafraumgrenze ab, wo sich Nationalspieler Niclas Füllkrug leicht gegen den gemächlich agierenden Vasilios Lampropoulos behauptete und zum 1:0 ins linke Eck einschoss (29.). Es war bereits Füllkrugs 14. Saisontor.

Bochum kam auch danach nicht über Ansätze hinaus, wurde nie richtig gefährlich. Anders die Bremer. Nachdem Leonardo Bittencourts Schuss geblockt worden war, gelangte die Kugel zu Niklas Schmidt an der rechten Strafraumgrenze. Und der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler traf überlegt ins rechte untere Eck - 2:0 (43.). Mit dieser Führung ging es auch in die Pause. Die Gäste boten in der ersten Hälfte eine enttäuschende Leistung.

Ducksch macht für Werder alles klar

Die Bochumer Defensive bekam vor allem Füllkrug nicht in den Griff. Ein Foul an ihm - begangen von Erhan Masovic - wurde zum Ausgangspunkt für den dritten Bremer Treffer. Marvin Ducksch schoss beim Freistoß aus 18 Metern unter der Mauer hindurch zum 3:0 ein (59.). Damit war die Partie auch de facto schon entschieden. Die Werner-Elf tat im weiteren Verlauf der Partie nicht mehr als nötig. Am nächsten Spieltag in Augsburg dürften die Hanseaten mehr gefordert werden.

22.Spieltag, 25.02.2023 15:30 Uhr Werder Bremen 3 VfL Bochum 0 Tore: 1 :0 Füllkrug (29.) 2 :0 N. Schmidt (43.) 3 :0 Ducksch (59.)

Werder Bremen: Pavlenka - Pieper (90.+1 Chiarodia), Veljkovic, Friedl - Bittencourt, Groß (90.+1 M. Philipp), A. Jung - N. Schmidt (77. R. Schmid), Stage (82. Gruew) - Füllkrug, Ducksch (82. Dinkci)

VfL Bochum: Riemann - Lampropoulos (46. Förster), Masovic, K. Schlotterbeck - Osei-Tutu, Kunde Malong (87. Goralski), Stöger (65. Osterhage), Stafylidis - Asano (65. Broschinski), Antwi-Adjej - P. Hofmann (82. Ganvoula)

Zuschauer: 42100 (ausverkauft)



