Werder Bremen chancenlos bei Eintracht Frankfurt

Stand: 18.02.2023 20:25 Uhr

Werder Bremen hat in der Fußball-Bundesliga die zweite Niederlage in Folge kassiert. Im Gegensatz zum 0:2 vor einer Woche gegen Borussia Dortmund enttäuschten die Hanseaten aber am Samstagabend in Frankfurt auf ganzer Linie und verloren zu Recht mit 0:2 (0:1).