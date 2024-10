Werder Bremen: Zu Hause läuft es einfach nicht Stand: 05.10.2024 17:29 Uhr Nach dem 4:3-Spektakel in Hoffenheim hat Werder Bremen seinen Fans am Sonnabend einen weitgehend enttäuschenden Auftritt geboten. Das 0:1 gegen den SC Freiburg war verdient.

Die Norddeutschen haben ihren Fans im Weserstadion bislang wenig Erfreuliches in dieser Saison gezeigt: 0:0 gegen Dortmund, 0:5 gegen den FC Bayern und nun eine 0:1-Heimpleite gegen den SC Freiburg. Bei der Mannschaft von Trainer Ole Werner gibt es sehr viel Luft nach oben.

Nicht nur das Ergebnis gegen die Breisgauer war eine Enttäuschung. Nachdem Werder vor einer Woche ein 0:3 in Hoffenheim noch in einen 4:3-Sieg gedreht hatte, hätte eigentlich eine Menge Selbstvertrauen vorhanden sein müssen. Doch die Bremer war das schwächere zweier durchschnittlicher Teams.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Freiburg war anfangs sichtlich bemüht, sich von dem 0:3 gegen den Aufsteiger FC St. Pauli aus der Vorwoche zu rehabilitieren, der SCF machte zunächst das Spiel im Weserstadion und erarbeitete sich so auch die besseren Chancen. Doch richtig zwingen wurde es lange nicht, dann aber setzte Vincenzo Grifo den Ball kurz vor der Pause an den Pfosten (45.+1).

Doan sorgt für die Entscheidung

Insgesamt war Freiburg das aktivere und zielstrebigere Team mit mehr Abschlüssen, die Bremer, bei denen Kapitän Marco Friedl nach zwei Spielen Rot-Sperre zurückkehrte, waren sehr damit beschäftigt, die Defensive stabil zu halten. Wenn es dann aber in die Offensive ging, wurde es auch gefährlich - wie etwa bei der Gelegenheit von Felix Agu (17.).

Mit zunehmender Spieldauer kämpften sich die Grün-Weißen immer besser in die Partie, Angreifer Marvin Ducksch versuchte für Gefahr zu sorgen - doch die Gäste verteidigten durchaus geschickt. Und dann schockte Ritsu Doan in der 75. Minute die Hausherren - der Japaner traf ausgerechnet in der besten Phase der Bremer mit seinem dritten Saisontor.

6.Spieltag, 05.10.2024 15:30 Uhr Werder Bremen 0 SC Freiburg 1 Tore: 0: 1 Doan (75.)

Werder Bremen: Zetterer - Malatini, Friedl, A. Jung (86. Burke) - Agu (79. Grüll), Alvero (57. Bittencourt), Stage (86. Topp), Köhn (79. Deman) - Weiser, R. Schmid - Ducksch

SC Freiburg: Atubolu - Kübler (66. Rosenfelder), Ginter, Lienhart, Günter (83. Makengo) - M. Eggestein, Osterhage (83. Höler) - Doan, Dinkci (66. Muslija), Grifo (77. Höfler) - Adamu

Zuschauer: 41200



Weitere Daten zum Spiel Zetterer - Malatini, Friedl, A. Jung (86. Burke) - Agu (79. Grüll), Alvero (57. Bittencourt), Stage (86. Topp), Köhn (79. Deman) - Weiser, R. Schmid - DuckschAtubolu - Kübler (66. Rosenfelder), Ginter, Lienhart, Günter (83. Makengo) - M. Eggestein, Osterhage (83. Höler) - Doan, Dinkci (66. Muslija), Grifo (77. Höfler) - Adamu41200

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 06.10.2024 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Werder Bremen