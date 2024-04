Werder Bremen: Nächstes Eigengewächs weg - Dinkci geht nach Freiburg Stand: 04.04.2024 13:37 Uhr Der Aderlass beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen geht weiter. Offensivspieler Eren Dinkci trägt ab der kommenden Saison das Trikot des SC Freiburg. Nick Woltemade steht ebenfalls vor dem Absprung.

Bremen und Freiburg bestätigten am Donnerstag den Transfer von Dinkci, der bis zum Saisonende von Werder an Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim ausgeliehen ist. Der in Heidenheim überraschend stark auftrumpfende 22-Jährige, der eigentlich bis Juni 2025 in seiner Geburtsstadt Bremen unter Vertrag stand, macht von einer Ausstiegsklausel Gebrauch und soll die Breisgauer fünf Millionen Euro gekostet haben.

Fritz: "Wirtschaftlich ein gutes Angebot unterbreitet"

"Wir bedauern es sehr, dass sich Eren gegen Werder Bremen entschieden hat", betonte Profifußball-Leiter Clemens Fritz: "Wir haben Eren in den Gesprächen aufgezeigt, welche Rolle wir für ihn in der nächsten Saison vorgesehen haben und haben ihm auch wirtschaftlich ein gutes Angebot unterbreitet. Leider ist seine Entscheidung gegen uns ausgefallen."

Dinkci: "Flow nach Freiburg mitnehmen"

In der laufenden Spielzeit hat der Deutsch-Türke bereits acht Tore erzielt und vier Treffer vorbereitet. Über die Vertragsdauer machte der SC Freiburg keine Angaben. "Die Freiburger Verantwortlichen sind schon relativ früh auf mich zugekommen und haben mir von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben. Da war mir schon klar, dass ich diesen Weg einschlagen möchte", sagte Dinkci: "Ich glaube, ich habe gerade einen Flow und den möchte ich gerne nach Freiburg mitnehmen. Ich habe hier mit Werder schon gespielt und da ging es gut ab im Stadion. Auf diese Atmosphäre freue ich mich sehr."

Woltemade nach Stuttgart?

Die Bremer hätten den Vertrag mit ihrem Eigengewächs gern verlängert. Nun verliert Werder neben Nick Woltemade im Sommer bereits einen weiteren Offensivspieler, der in der eigenen Jugend ausgebildet wurde. Der 22-Jährige hat seinen Abschied nach der Saison aus Bremen angekündigt. "Ich habe eine Entscheidung getroffen. Es ist der Zeitpunkt gekommen, auch dank meiner Erfahrung mit Elversberg, ab Sommer eine neue sportliche und persönliche Herausforderung anzunehmen", schrieb Woltemade bei Instagram. Er soll vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart stehen.

Der in Bremen geborene Angreifer wechselte bereits 2010 in die Jugendabteilung von Werder. In der vergangenen Saison spielte er auf Leihbasis und mit großem Erfolg für die SV Elversberg. "Die schönen Momente im Werder-Trikot, der Verein, die Stadt und vor allem ihr werdet mir als Bremer Jung‘ immer positiv in Erinnerung bleiben", so Woltemade.

