Werder Bremen: Füllkrug beim Heimauftakt gegen Stuttgart dabei Stand: 11.08.2022 15:10 Uhr Aufsteiger Werder Bremen geht in Bestbesetzung im Angriff in das erste Heimspiel der Bundesliga-Saison am Sonnabend gegen den VfB Stuttgart. Niclas Füllkrug ist rechtzeitig wieder fit geworden.

Sie haben gehofft, geknetet und massiert, und das mit Erfolg. "Niclas konnte ohne Einschränkungen trainieren" - diese Nachricht verkündete Ole Werner in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). Der Werder-Trainer kann somit auf sein bewährtes Duo in der vordersten Reihe setzen: auf Füllkrug und Marvin Ducksch - jenes Duo also, dem der Rekonvaleszent selbst einmal den nicht allzu schmeichelhaften Spitznamen "die hässlichen Vögel" verpasst hatte.

Dass Füllkrug in den vergangenen Tagen nur eingeschränkt hatte trainieren können, sei kein allzu großes Problem, so Werner.

Werder-Coach Werner drosselt Erwartungshaltung

Auch Romano Schmid ist nach überstandener Corona-Infektion und Quarantäne wieder eine Option. Lediglich Dikeni Salifou, Manuel Mbom und Fabio Chiarodia würden am Freitag nicht mit auf dem Trainingsplatz stehen. "Ansonsten kommen alle für einen Einsatz infrage", sagte Werner, der vor dem kommenden Gegner warnte. "Stuttgart zeichnet sich im Offensivbereich über die Geschwindigkeit aus und hat im Umschalten eine hohe Qualität. Wir müssen auf die Positionswechsel richtig reagieren", so der gebürtige Preetzer.

Auch nach dem ordentlichen Start in Wolfsburg versuchte der 34-Jährige, die Erwartungshaltung zu drosseln: "Wir sind jetzt nicht in einer anderen Rolle, wir müssen uns immer an der Grenze bewegen."

Er verwies auch auf die Schwierigkeit der Aufgabe: Zum Bundesliga-Auftakt hatten die Stuttgarter RB Leipzig zu Hause immerhin ein 1:1 abgetrotzt. Profifußball-Leiter Clemens Fritz, der zuletzt viel mit dem Polizeieinsatz am Wolfsburger Hauptbahnhof zu tun hatte, lebte dennoch Zuversicht vor: "Wir werden am Wochenende alles raushauen, um einen Heimsieg einzufahren. Wir freuen uns auf ein intensives Spiel." Dann auch mit voller Unterstützung von den Rängen: In Wolfsburg waren die Ultras aus Protest gegen die Polizeimaßnahmen direkt wieder nach Bremen gereist.

Mögliche Aufstellungen:

Werder Bremen: Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Friedl - Weiser, Groß, Jung - Bittencourt, Stage - Füllkrug, Ducksch

VfB Stuttgart: Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, Endo, Silas - Ahamada - Führich - Tiago Tomas, Kalajdzic

