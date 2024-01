Werder Bremen: Borré-Abschied droht, kommt ein neuer Pizarro? Stand: 02.01.2024 13:16 Uhr Fußball-Bundesligist Werder Bremen beschäftigt sich mit einem vorzeitigen Abschied von Leihspieler Rafael Borré, den es möglicherweise nach Brasilien zieht. Ein potenzieller Nachfolger könnte ein Chilene mit klangvollem Namen Pizarro werden.

Damián Pizarro heißt der gerade einmal 18 Jahre alte Stürmer, der in seiner Heimat für CSD Colo-Colo in 37 Pflichtspielen bereits sieben Tore und sieben Assists vorzuweisen hat und Mitte November sein Länderspieldebüt gegen Paraguay feierte.

Laut "fußball news" sollen neben Werder aber auch die Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach, der VfB Stuttgart und Italiens Erstligist CFC Genau Interesse an dem Youngster haben.

Weitere Informationen Trainingsstart, Testspiele, Termine: So planen Werder und Wolfsburg Der VfL Wolfsburg hat einen Frühstart hingelegt, Werder Bremen bleibt in heimischen Gefilden: die Winterfahrpläne der Bundesliga-Nordclubs. mehr

Werder will Borré nicht vorzeitig ziehen lassen, ...

Dass Borré am Dienstag beim Trainingsstart der Bremer fehlte, habe nichts mit den Wechselgerüchten zu tun, versicherte Werders Leiter Profifußball, Clemens Fritz: Der 28 Jahre alte Angreifer steige angesichts der Zeitverschiebung bei der Rückreise aus seiner kolumbianischen Heimat mit einem Tag Verspätung ein.

"Rafa hat mir signalisiert, dass er sich sehr wohl fühlt in Bremen" Werders Profichef Fritz über die Borré-Wechselgerüchte

Die Bremer wollen Eintracht Frankfurts Borré auch gar nicht vor Leihende (im Sommer) ziehen lassen: "Ich sage es ganz deutlich: Wir haben kein Interesse, Rafael abzugeben. Er ist für uns ein sehr wichtiger Spieler, der sich hier sportlich und privat eingelebt hat", erklärte Fritz. Bislang hat Borré in 13 Ligaspielen vier Treffer für Werder erzielt.

... ist aber "mit einem Auge auf dem Stürmermarkt dabei"

Gleichwohl weiß auch Fritz, dass Bremen nicht alle Fäden in der Hand hat und Borré möglicherweise nicht zu halten ist: "Es ist so, dass natürlich auch eine Situation eintreten kann, wenn es für die Frankfurter lukrativ wird, wenn es für uns lukrativ wird, dass wir darüber nachdenken müssen", sagte der 43-Jährige und fügte hinzu: "An diesem Punkt sind wir aber noch nicht." Tatsächlich müssen beide Clubs einem Wechsel zustimmen, so sieht es der Leih-Deal zwischen Frankfurt und Bremen vor.

Transferexperte Fabrizio Romano hatte zuvor auf "X" (vormals Twitter) von einer Einigung zwischen Borré und Porto Alegre geschrieben. Ein Grund mehr, dass sich der Tabellen-13. der Bundesliga mit Alternativen beschäftigt. "Es wäre sehr fahrlässig, wenn wir diese Position nicht im Blick hätten", sagte Fritz. Daher sei man "mit einem Auge auf dem Stürmer-Markt dabei".

Ob tatsächlich der Name "Pizarro" wieder auf einem Werder-Trikot erscheinen wird, ist allerdings fraglich: Dessen Vertrag bei Colo-Colo läuft noch bis Dezeber 2025, für eine Verpflichtung wäre demnach eine Ablöse fällig. "transfermarkt.de" beziffert Pizarros Marktwert auf rund fünf Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 02.01.2024 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Werder Bremen