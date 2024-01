Vierter Sieg in Folge: Eintracht Braunschweig schlägt auch 1. FC Magdeburg

Vierter Sieg in Folge: Braunschweig schlägt auch Magdeburg Stand: 28.01.2024 15:27 Uhr Eintracht Braunschweig setzt seinen Höhenflug in der 2. Fußball-Bundesliga unter dem neuen Trainer Daniel Scherning fort. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag das wichtige Kellerduell gegen den 1. FC Magdeburg dank eines Treffers von Ermin Bicakcic mit 1:0 (1:0).

von Bettina Lenner

Mit dem vierten Sieg in Folge zog der BTSV in der Tabelle wieder an Hansa Rostock vorbei auf Platz 16 und rückte bis auf drei Zähler an Magdeburg heran. Das rettende Ufer ist zum Greifen nah, Schalke punktgleich 15.

Scherning verzichtete am Erinnerungstag im deutschen Fußball auf personelle Wechsel und vertraute derselben Elf, die in der Vorwoche das Spitzenteam Holstein Kiel geschlagen hatte. Kein Zögern, kein Abtasten, Braunschweig kam direkt zur Sache - und zu Chancen. In der vierten Minute allerdings mithilfe des Kontrahenten, als Magdeburgs Amara Condé den Ball nach einer Braunschweiger Ecke beim Klärungsversuch beinahe ins eigene Tor lenkte. Der Kopfball rauschte nur knapp am langen Pfosten vorbei.

Bicakcic jubelt im fünften Versuch

Die Hausherren präsentierten sich in einem intensiven Spiel bissig, stark in den Zweikämpfen und im Umschaltspiel enorm gefährlich, die Führung nach einer guten Viertelstunde war daher hochverdient: Der FCM war zwar im eigenen Strafraum in Überzahl, bekam aber den Ball einfach nicht aus der Gefahrenzone. Viermal wurden Braunschweiger Torschüsse geblockt, beim fünften Versuch durfte Innenverteidiger Bicakcic schließlich jubeln - das 1:0 (16.).

Die Niedersachsen blieben am Drücker, Stürmer Rayan Philippe scheiterte in der 21. Minute an FCM-Keeper Dominik Reimann. Auf der anderen Seite wurde Ron-Thorben Hoffmann erst nach einer halben Stunde einige Male geprüft, als die Offensive der Gäste erstmals überhaupt zu Abschlüssen kam. Wirklich gefährdet war die Führung jedoch nicht.

BTSV in der Schlussphase in Überzahl

Auch nicht zu Beginn der zweiten Hälfte, der Magdeburger Spielfluss wollte sich nicht einstellen. Nach dem Seitenwechsel verbuchte die Mannschaft von Ex-HSV-Coach Christian Titz keinen einzigen Torschuss mehr. Die "Löwen" verteidigten souverän, wenn es nötig wurde, und setzten über Konter immer wieder Nadelstiche.

Den motivierten Niedersachsen spielte zusätzlich in die Karten, dass sie die Schlussphase nach Gelb-Rot für Daniel Elfadli (74.) in Überzahl bestritten. Kurz vor dem Abpfiff hatte Johan Gómez nach einem Steilpass von Niklas Tauer die Möglichkeit zur Vorentscheidung, scheiterte jedoch knapp (84.). Am Ende blieb es beim verdienten 1:0-Erfolg für das Scherning-Team.

19.Spieltag, 28.01.2024 13:30 Uhr Braunschweig 1 Magdeburg 0 Tore: 1 :0 Bicakcic (16.)

Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Ivanov, Bicakcic, Kurucay - Rittmüller (80. Ujah), Krauße (90. Nikolaou), Donkor - F. Kaufmann (80. Wiebe), Helgason (65. Tauer) - Gómez (90. Griesbeck), Philippe

Magdeburg: Reimann - To. Müller, Elfadli, Heber (35. Hoti) - Bockhorn, Conde (46. Krempicki), Hugonet, Bell Bell (46. Castaignos) - El Hankouri (78. Schuler), Amaechi (61. T. Ito), Atik

Zuschauer: 22582



