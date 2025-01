VfL Wolfsburg will in München "keinen Bus parken" Stand: 17.01.2025 13:00 Uhr Es ist das schwerste Spiel der Saison. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg gastiert am Sonnabend beim FC Bayern München. Einen Sieg haben die "Wölfe" dort bislang noch nicht feiern können. Dennoch reist der VfL mit Selbstvertrauen zum Rekordmeister.

Die Bilanz in München - miserabel! Aber das sei, so Wolfsburgs Trainer Ralph Hasenhüttl, kein Grund, sich am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im Spiel beim Tabellenführer FC Bayern München zu verstecken. "Es ist nicht mein Ding, den Bus zu parken", sagte Hasenhüttl mit Blick auf eine mögliche Defensivtaktik. "Es macht mehr Sinn, mutig aufzutreten, dass eigene Herz in die Hand zu nehmen."

Bislang gelang das den Niedersachsen in München so gut wie gar nicht. Mickrige zwei Punkte gab es bislang in 27 Versuchen. Nur 2001 (3:3) und 2017 (2:2) reichte es jeweils für ein Remis.

Sechs Siege aus den vergangenen acht Ligaspielen

Doch nach den beiden Auftaktsiegen in diesem Jahr, dem 1:0 bei der TSG 1899 Hoffenheim und vor allem dem 5:1 gegen Borussia Mönchengladbach (5:1), haben die Niedersachsen viel Selbstvertrauen. Zudem: Von den vergangenen acht Ligaspielen haben die "Wölfe" sechs gewonnen. Mit der Folge, dass der VfL im Kampf um die internationalen Plätze mitmischt. Vor allem offensiv überzeugt Wolfsburg, mit 38 Toren stellte das Team einen Hinrundenrekord in der Bundesliga-Historie des Clubs auf.

"Wir sind in der Lage, auswärts Tore zu machen. Drei haben wir ja auch schon in Leverkusen erzielt", sagte Hasenhüttl mit Blick auf das spektakuläre 3:4 im September. Mit Neuzugang Andreas Skov Olsen hat er nun eine weitere Option in puncto Torgefahr.

"Angst werden die Bayern nicht vor uns haben, aber man kann immer wieder Nadelstiche setzen." VfL-Coach Ralph Hasenhüttl

Hasenhüttl will die schwere Auswärtsaufgabe mutig angehen: "Es gibt Möglichkeiten, ihnen ein bisschen wehzutun. Ich habe nicht so viele Positiverlebnisse in dem Stadion gehabt. Irgendwann kommt aber vielleicht mal der Moment, wo alles zusammenpasst. Warum nicht an diesem Wochenende?"

Fehlen wird dem VfL Jakub Kaminski, der wegen einer Verletzung am Sprunggelenk erst einmal ausfällt. Dafür kehrt Tiago Tomás nach seiner Sperre zurück. Zudem drängt der gegen Gladbach so starke Patrick Wimmer in die Startelf.

Mögliche Aufstellungen:

Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Olise, Musiala, Coman - Kane

VfL Wolfsburg: Grabara - Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle - Arnold - Dardai, Gerhardt - Tiago Tomas, Amoura - Wind

