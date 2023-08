VfL Wolfsburg verpflichtet Linksverteidiger Rogerio Stand: 05.08.2023 16:50 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger in der italienischen Serie A fündig geworden. Von Sassulo Calcio kommt der Brasilianer Rogerio an den Mittellandkanal. Micky van de Vens Wechsel nach Tottenham steht indes unmittelbar bevor.

Den Rogerio-Transfer teilten die Niedersachsen am Sonnabend am Rande zweier Testspiele gegen Sassuolo (1:1) und Celta Vigo (0:1) mit. Der 25-Jährige, der lediglich gegen Vigo dabei war, unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Über Wochen war auch der deutsche Nationalspieler Robin Gosens (Inter Mailand) mit Wolfsburg in Verbindung gebracht worden.

"Er bringt ein gehöriges Tempo mit." Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz

"Dass wir uns in den vergangenen Wochen nach einem Linksverteidiger umgeschaut haben, war bekannt", sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. "Rogerio hat seine Qualitäten in den vergangenen Jahren in der Serie A konstant unter Beweis gestellt. Er ist technisch stark und bringt ein gehöriges Tempo mit, das uns auf der linken Außenbahn weiterhelfen wird." Rogerio lief 148 Mal in der italienischen Serie A auf.

Mehr als 50 Millionen Euro für van de Ven?

Mit der Verpflichtung Rogerios stärkt der VfL seine Abwehr, muss sich aber auch auf einen Abgang in der Verteidigung einstellen. Micky van de Ven steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum englischen Premier-League-Club Tottenham Hotspur. Der Niederländer hatte am Freitag schon nicht mehr am Mannschaftstraining der Wolfsburger teilgenommen.

Im Raum steht eine Ablösesumme von mehr als 50 Millionen Euro. Van de Ven wäre damit nach Kevin de Bruyne, der 2015 für 76 Millionen Euro zu Manchester City wechselte, der zweitteuerste Wolfsburger Transfer. Gekommen war van de Ven 2021 für gerade einmal 3,5 Millionen Euro.

