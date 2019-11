Stand: 05.11.2019 15:49 Uhr

VfL Wolfsburg: Gegen Gent zurück in die Erfolgsspur?

Dass es Rückschläge geben würde, war jedem bewusst beim VfL Wolfsburg. Doch dass sie nach zuvor 13 Pflichtspielen ohne Niederlage derart heftig ausfielen wie in der vergangenen Woche, war allerdings schon überraschend. Eine 1:6-Heimpleite im Pokal gegen die Rasenballer aus Leipzig sowie das 0:3 in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund haben für ein wenig Ernüchterung in der Autostadt gesorgt. Und zu der Erkenntnis von Trainer Oliver Glasner geführt: "Wir können derzeit noch nicht mithalten mit den Topteams in Deutschland."

Duell um Platz eins in der Gruppe I

Am Donnerstag (21 Uhr) sind die Wolfsburger Fußballer international gefordert. In der Europa League geht es gegen KAA Gent aus Belgien. Beide Teams führen die Tabelle der Gruppe I mit fünf Zählern an, der Sieger hätte einen Platz in der K.o.-Runde fast sicher.

Mögliche Aufstellung VfL Wolfsburg





















Wolfsburgs Coach Glasner: "Geht um Kleinigkeiten"

Für die "Wölfe" ist die Partie aber auch ein Gradmesser dafür, wie das Team mit Rückschlägen umzugehen weiß. Glasner sowie Kapitän Josuha Guilavogui sind jedenfalls weit davon entfernt, Grundsätzliches in Frage zu stellen. "Es geht um fehlende Kleinigkeiten, fehlende Details", betonte der Coach: "Vor allem im Spiel nach vorne gibt es Verbesserungspotenzial." Denn trotz der neun Gegentreffer in den vergangenen Spielen hat die Defensive bislang insgesamt überzeugt. Die Problemzone ist eher die Offensive, die in der Liga mit elf Treffern die schlechteste Ausbeute aller Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte aufweist. Trotzdem betonte Guilavogui im NDR Sportclub: "Wir müssen jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Davor hat es funktioniert."

Hinspiel gegen Gent endete 2:2

Auch beim Hinspiel in Gent vor knapp zwei Wochen funktionierte eine Menge beim VfL. Erst in der Nachspielzeit kamen die Belgier durch ein umstrittenes Tor zum 2:2-Ausgleich. Am Donnerstag wollen die Wolfsburger aber drei Punkte holen - und mehr Zuschauer begeistern als beim Europacup-Saisonauftakt gegen Olexandrija, als nur gut 10.000 Fans ins Stadion gekommen waren. Die späte Anstoßzeit spricht allerdings eher dafür, dass wieder nur eine überschaubare Anzahl von Zuschauern den Weg in die Arena antreten werden.

VfL-Kapitän Guilavogui: "Wir müssen wieder aufstehen" 03.11.2019 22:50 Uhr Autor/in: Inka Blumensaat Zwei Niederlagen mit neun Gegentoren, das hat den VfL Wolfsburg nach seiner Erfolgsserie getroffen: Schwer zu akzeptieren für Kapitän Josuha Guilavogui, der trotzdem zuversichtlich nach vorne schaut.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 07.11.2019 | 23:03 Uhr