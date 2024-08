VfL Wolfsburg leiht Özcan vom BVB aus Stand: 28.08.2024 19:31 Uhr Kurz vor dem Ende des Transferfensters ist Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg noch einmal aktiv geworden. Die Niedersachsen leihen Mittelfeldspieler Salih Özcan vom BVB aus. Vor dem Abschied steht hingegen Abwehrmann Maxence Lacroix.

Der türkische Nationalspieler könnte schon am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) in der Partie bei Holstein Kiel sein "Wölfe"-Debüt feiern. Bei den "Störchen" gelang dem heute 26-Jährigen in der Saison 2019/2020 der Durchbruch im Profifußball. In 29 Spielen gelangen ihm fünf Tore und sieben Vorlagen, anschließend kehrte er zu seinem Jugendclub 1. FC Köln zurück, ehe er vor zwei Jahren nach Dortmund wechselte.

Dort hat er nach der Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Pascal Groß keine Perspektive mehr und stand in den ersten beiden Plichtspielen dieser Saison nicht im Kader. Die Wolfsburger hingegen glauben, in Öszcan den bissigen Abräumer vor der Abwehr gefunden zu haben, der ihnen noch fehlte. Eine Kaufoption hat der VfL aber nicht vereinbart.

Hasenhüttl: "Perfekte Ergänzung für unser Mittelfeld"

"Nach sehr guten Gesprächen freue ich mich, nun hier in Wolfsburg zu sein. Der Verein und die Mannschaft haben definitiv die Voraussetzungen, europäisch zu spielen. Ich werde versuchen, meinen Beitrag zu leisten, Gas zu geben und meine Qualitäten auf den Platz zu bringen", sagte Özcan.

VfL-Coach Ralph Hasenhüttl ist sich sicher, dass der gebürtige Kölner eine große Hilfe für das Team sein wird: "Mit seiner Mentalität und seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, ist er die perfekte Ergänzung für unser Mittelfeld. Wir sind überzeugt, dass die Eigenschaften, die er mitbringt, unserem Spiel guttun."

Lacroix vor Wechsel zu Crystal Palace

Wolfsburg verlassen wird hingegen aller Voraussicht nach Maxence Lacroix. Medienberichten zufolge haben sich der VfL und Crystal Palace auf eine Ablösesumme geeinigt. Demnach wechselt der französische Innenverteidiger, den die Niedersachsen 2020 für fünf Millionen Euro aus Sochaux holten, für 18 Millionen Euro zum Premier-League-Club.

Linksverteidiger Nicolas Cozza wurde bereits erneut zum FC Nantes verliehen, der Abschied von Verteidiger Moritz Jenz zum FSV Mainz 05 ist nach "kicker"-Informationen ebenso auf der Zielgeraden.

Aber auch in Sachen Neuzugänge dürfte sich an der Aller noch etwas tun: So scheint Innenverteidiger Danilho Doekhi von Union Berlin ein Kandidat zu sein, ebenso wie Mittelfeldspieler Joris Chotard (Montpellier). Auch der Transfer von Abwehrmann Ismaël Doukouré (Racing Straßburg) ist noch nicht vom Tisch.

