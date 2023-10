VfL Wolfsburg gegen Paris: Mehr Energie und Seriosität gefordert Stand: 17.10.2023 14:10 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg kämpfen am Mittwoch gegen Paris FC um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Nach dem wilden 3:3 im Hinspiel ist eine klare Leistungssteigerung nötig, um das laut Trainer Tommy Stroot "Unverhandelbare" zu schaffen.

von Tobias Knaack

Rund viereinhalb Monate ist es her, dass die "Wölfinnen" im Finale von Eindhoven 2:0 führten und 45 Minuten vom Triumph in der "Königsklasse" entfernt waren. Barcelona aber schlug in der zweiten Hälfte gnadenlos zurück und gewann 3:2. Der Traum vom dritten Champions-League-Erfolg nach 2013 und 2014 platzte.

Wolfsburg gegen Paris: Klappt es mit der Champions League?

Am Mittwoch (18.45 Uhr) haben die VfL-Frauen gegen Paris FC 90 Minuten Zeit, überhaupt die Gruppenphase des Wettbewerbs in dieser Saison zu erreichen. Es ist - weil es ein Duell mit Hin- und Rückspiel ist - gerade "Halbzeit", nachdem die phasenweise vogelwilde Partie am vergangenen Dienstag 3:3 endete.

Zwar liegen die Wolfsburgerinnen nicht hinten, doch der maue Hinspiel-Auftritt in der französischen Hauptstadt fühlte sich wie eine Niederlage an: zu lasch die Zweikampfführung, zu eklatant die individuellen Fehler, zu hoch das Tempodefizit gegen die schnellen Pariser Außenspielerinnen, zu mangelhaft die Absprachen und Übergabe gegen die steten Positionswechsel der Französinnen.

Es braucht eine Leistungssteigerung

"Ich bin extrem sauer. Weil viel, viel mehr drin gewesen wäre", wetterte Stürmerin Alexandra Popp nach der Partie. "Uns muss bewusst sein: Wir sind hier noch in der Quali. Das ist eigentlich noch nicht Champions League, wenn man es genau nimmt."

So war es - mal wieder - der Kapitänin und ihrer Kopfballstärke (sowie zwei Patzern der Pariser Torhüterin Chiamak Nnadozie) zu verdanken, dass das Team mit einem blauen Auge und immerhin einem Remis zurück an den Mittellandkanal reisen konnte und am Mittwoch keinen Rückstand wettmachen muss.

Gegen Leipzig mal wieder schwergetan

Und doch braucht es eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur ersten Begegnung, um in die Gruppenphase der "Königsklasse" einzuziehen. Die hatte Stroot vor der ersten Begegnung als "unverhandelbar" bezeichnet.

Dass der bisher ergebnistechnisch makellose Start in die Bundesliga mit vier Siegen aus vier Spielen durchaus trügerisch ist, zeigte sich zuletzt gegen Aufsteiger Leipzig. Beim 2:0 taten sich die "Wölfinnen" lange Zeit schwer, wirkten wie schon in anderen Partien in der Saison (Pokal in Potsdam, Auswärtsspiel in Frankfurt) zu Beginn nicht wirklich wach. Doch genau darauf wird es ankommen gegen die flinken und höchst variabel agierenden Französinnen.

Der Triple-Traum soll leben

In Endspiel von Eindhoven platzte im Juni die dritte Blase des Triple-Traums. Nun geht es im Heimspiel darum, dass es für den VfL in dieser Saison überhaupt einen Triple-Traum aus Meisterschaft, Pokal und Champions League gibt. Und keinen GAU, bevor die Saison so richtig gestartet ist.

Sollten die "Wölfinnen" die Gruppenphase erreichen: Die Auslosung findet am Freitag statt, los geht es Mitte November.

