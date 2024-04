VfL Wolfsburg bei RB Leipzig: Hasenhüttl trifft auf seine alte Liebe Stand: 11.04.2024 16:30 Uhr Für den abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg steht am Sonnabend die schwere Auswärtspartie beim Champions-League-Anwärter RB Leipzig an. Die Partie birgt einige Brisanz. Coach Ralph Hasenhüttl kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Zudem wird der in dieser Woche vom Werksclub geschasste Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer wohl bei den Sachsen anheuern.

Das plötzliche Aus des VfL-Urgesteins (war seit 2007 bei den "Wölfen") schlug zuletzt hohe Wellen in der Autostadt. Zumal sich ein Abgang des bei den Spielern und Vereinsverantwortlichen sehr geschätzten Funktionärs nicht angekündigt hatte. Aber nachdem der frühere Verteidiger die Chefetage über seinen Wechselwunsch informiert hatte, entbanden ihn die Cluboberen von seinen Aufgaben.

"Natürlich ist Enttäuschung da. Es ist auch die eine oder andere Träne geflossen. Denn Marcel war nicht irgendein Geschäftsführer", sagte Aufsichtsratschef Frank Witter.

Hasenhüttl lobte Schäfer dafür, dass er sich bei ihm und der Mannschaft auf eine "sehr respektvolle Art und Weise verabschiedet" habe. Der Österreicher unterstrich zugleich, dass er auch zum VfL gewechselt wäre, wenn zu diesem Zeitpunkt bereits der Weggang des Funktionärs festgestanden hätte. "Man verpflichtet sich ja immer einer Aufgabe. Und die ist im Fußball immer ungebunden von Personen", erklärte der Nachfolger des am 17. März entlassenen Niko Kovac.

Hasenhüttl nun auch mit Manager-Aufgaben

Hansehüttls Aufgabe beim Meister von 2009 besteht im Saisonfinale einzig und allein darin, den Klassenerhalt zu sichern. Der 56-Jährige soll zwar gleichzeitig einige der bisherigen Aufgaben von Schäfer übernehmen. "Aber zuerst müssen wir schauen, dass wir dieses Jahr zu einem ordentlichen Ende bringen, bevor wir uns über etwas anderes unterhalten", sagte der Trainer. Je früher das "Abstiegsgespenst" verjagt wird, desto eher kann Hasenhüttl gemeinsam mit Sportdirektor Sebastian Schindzielorz beginnen, die neue Saison zu planen.

Nun auch in strategische Fragen mit eingebunden zu sein, sei für ihn nichts Neues, erklärte Hasenhüttl: "Das kenne ich schon aus England", sagte er mit Blick auf seine Zeit als Teammanager beim FC Southampton.

"Brauchen dringendst jeden Punkt"

Zu den "Saints" war der gebürtige Grazer 2018 gewechselt. Zuvor hatte er zwei Jahre lang erfolgreich bei RB Leipzig gearbeitet. "Es war für mich eine sehr spezielle, wichtige und lehrreiche Zeit, die mir sehr geholfen hat, um meinen weiteren Weg im Trainer-Leben zu gehen", sagte Hasenhüttl und ergänzte beinahe etwas wehmütig: "Ich bin sehr dankbar, dass ich Teil dieser Erfolgsgeschichte sein durfte."

Am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) ist aber zumindest für 90 Minuten keine Zeit für Sentimentalitäten. Zu dringend braucht Leipzig drei Zähler für die Champions-League-Qualifikation. Noch dringender aber benötigt der VfL einen Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Hasenhüttl erwartet an seiner früheren Wirkungsstätte "einen heißen Tanz". Der Coach verwies am Donnerstag noch einmal eindringlich darauf, wie sehr den "Wölfen" das Wasser bis zum Hals steht: "Wir brauchen jeden Punkt dringendst für die Tabelle."

Bilanz spricht für den VfL Wolfsburg

Gerade einmal ein Polster von fünf Zählern hat Wolfsburg noch auf den Relegationsplatz, den aktuell die in den vergangenen Wochen aufstrebenden 05er aus Mainz belegen. Bei einer Pleite gegen die "Roten Bullen" könnte die Luft für die "Wölfe" also richtig dünn werden. Mut machen darf den Niedersachsen immerhin die Statistik. Sowohl das Hinrunden-Duell (2:1) als auch die Zweitrunden-Partie im DFB-Pokal (1:0) gewannen die Niedersachsen in dieser Saison. Vielleicht ein gutes Omen. Aber eben auch nicht viel mehr.

"Wir müssen auf taktischer Ebene auf allerhöchstem Niveau sein, aber auch individuell auf der absoluten Top-Performance unterwegs sein, sonst wird es schwer", so Hasenhüttl.

Mögliche Aufstellungen:

RB Leipzig: Gulasci - Simakan, Orban, Lukeba, Henrichs - Haidara, Schlager, Dani Olmo, Xavi - Openda, Sesko

VfL Wolfsburg: Pervan - Maehle, Jenz, Zesiger, Gerhardt - Svanberg, Arnold, Baku, Paredes, Tiago Tomas - Wind

