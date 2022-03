VfL Wolfsburg: Mit "gutem Gefühl" nach London Stand: 22.03.2022 12:22 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg blicken voller Optimismus auf das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch. Nicht nur Torhüterin Almuth Schult geht die Partie beim Arsenal WFC selbstbewusst an.

VfL-Trainer Tommy Stroot war von der jüngsten Leistung seines Teams beim klaren 3:0 in der Bundesliga gegen Hoffenheim geradezu begeistert: "Das hat wirklich Spaß gemacht", freute sich der 33-Jährige im NDR und sprach von einer "extremen Power im Mittelfeld. Da wird es für jede Mannschaft besonders schwierig." Auch für die Londonerinnen, bei denen sein Team am Mittwoch (21 Uhr) in der Königsklasse antritt.

VIDEO: VfL Wolfsburg: Klarer Sieg gegen Hoffenheim (4 Min)

Stroot setzt auf Wolfsburger Unberechenbarkeit

Vor allem gefiel dem Coach sein Taktik-Coup mit dem rotierenden Trio Alexandra Popp, Lena Lattwein und Lena Oberdorf. Lattwein überzeugte in der ungewohnten Rolle als Zehner und erzielte zwei Tore. Popp: "Wir haben extreme Möglichkeiten und sind so flexibel. Da ist es schwer für den Gegner, sich auf eine von uns einzustellen." Diese Wolfsburger Unberechenbarkeit ist auch für Trainer Stroot "ein Vorteil" - und das müssen auch die Londonerinnen auf dem Zettel haben.

Schult: "Arsenal ein Top-Team mit Top-Spielerinnen"

Die Gastgeberinnen sind leichter auszurechnen - aber nicht minder gefährlich. Torhüterin Schult hat die Partien der Hoffenheimerinnen gegen Arsenal in der Gruppenphase (4:1, 0:4) verfolgt: "Jeder weiß, wie Arsenal spielt. Das ist ein Top-Team mit Top-Spielerinnen." Allein die Offensive mit Vivianne Miedema, Tobin Head und Beth Mead sei "stark besetzt".

Van de Sanden wieder fit

Auch Pauline Bremer sprach im "sportbuzzer" von "einer schwierigen Aufgabe", glaubt aber an einen VfL-Erfolg: "Wir haben die Qualitäten, das zu schaffen. Wir werden sie analysieren, uns sehr gut vorbereiten und dann auf dem Platz alles geben."

Zudem haben die VfL-Frauen auch wieder eine Alternative mehr im Kader. Shanice van de Sanden gab nach einer Fußverletzung ihr Comeback in der zweiten Mannschaft und steht Stroot zur Verfügung.

Mögliche Aufstellungen:

Arsenal WFC: Zinsberger - Maritz, Williamson, Rafaelle, Catley - Little, Wälti - Mead, Miedema, McCabe - Blackstenius

VfL Wolfsburg: Schult - Wedemeyer, Hendrich, Janssen, Rauch - Oberdorf, Lattwein, Huth - Waßmuth, Popp, Roord

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 23.03.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VfL Wolfsburg Europapokal