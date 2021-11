VfL Wolfsburg: Gegen den BVB reicht ein Pervan alleine nicht Stand: 25.11.2021 11:00 Uhr Der VfL Wolfsburg hat nicht viel Zeit, die schwache Leistung in Sevilla zu verdauen. In der Bundesliga gastiert am Sonnabend im BVB ein harter Brocken bei den "Wölfen". Eine Schlüsselrolle hat dabei erneut VfL-Keeper Pavao Pervan.

von Johannes Freytag

Am Ersatzkeeper der Niedersachsen lag es nicht, dass der VfL in Sevilla 0:2 verlor. Im Gegenteil: Der Österreicher zeigte bei seinem ersten Saisoneinsatz einige starke Paraden und strahlte Ruhe aus. Und das, obwohl er im zarten Alter von 34 Jahren und zehn Tagen sein Debüt in der Champions League feierte. "Es ist ein Moment, den ich immer in Erinnerung behalten werde", sagte Pervan bei "sky": "Schade, dass am Ende eine Niederlage herausgeschaut hat, aber ich werde das Positive mitnehmen."

Kohfeldt: "Pervan ist ein Führungsspieler"

Das Positive mitnehmen - diese Einstellung ist es, die Pervan trotz seiner Rolle als Ersatzkeeper in Wolfsburg vorlebt und ihn dort zum Führungsspieler macht. Als solchen hatte ihn Trainer Florian Kohfeldt bereits vor der Partie in Sevilla bezeichnet, und als solcher ist Pervan auch am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen Borussia Dortmund gefordert, wenn er erneut den Corona-infizierten Koen Casteels vertreten muss.

Pervan: "Ich mache mir keinen Druck"

Sorgen vor dem Saisondebüt in der Liga hat Pervan nicht: "Ich bin mental sehr stark und mache mir keinen Druck. Ich spiele einfach mein Spiel und werde nicht versuchen, Koen zu kopieren", hatte der Keeper bereits 2019 gesagt, als er den verletzten Casteels allein in der Bundesliga saisonübergreifend 16 Mal vertrat. 19 Erstliga-Einsätze insgesamt hat Pervan bislang im VfL-Trikot absolviert - immerhin gingen nur fünf davon verloren.

"Wir haben mit Pavo einen Ersatz, der extrem verlässlich ist, der neben seiner Qualität als Torwart in der Mannschaft eine wichtige Rolle spielt", sagte VfL-Coach Kohfeldt und Defensivmann Josuha Guilavogui schloss sich an: "Immer, wenn Pavo gespielt hat, hat er gute Leistungen gezeigt."

VfL droht vom Erfolgsweg abzukommen

Gute Leistungen zeigte der VfL auch in den ersten drei Spielen unter Kohfeldt, die ausnahmslos gewonnen wurden. Nach dem 2:2 in Bielefeld und dem 0:2 in Sevilla drohen die "Wölfe" nun vom Erfolgsweg abzukommen. "Niederlagen bereiten mir immer Sorgen. Aber dass der Trend Sorge bereitet, soweit würde ich nicht gehen", gab sich Kohfeldt dennoch entspannt. Seine Forderung - nicht nur für das bevorstehende Dortmund-Spiel, bei dem aufgrund der neuen Corona-Verordnung maximal 15.000 Zuschauer zugelassen sind: "Wir sollten zusehen, dass wir uns leistungsmäßig stabilisieren. Insbesondere bis Weihnachten geht es darum, das, was da ist, zusammenzubringen. Dann sind wir in der Lage, regelmäßig zu punkten."

Mögliche Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: Pervan - Lacroix, Guilavogui, Brooks - Baku, Vranckx, Arnold, Paulo Otavio - Lukebakio, L. Nmecha - Weghorst

Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Schulz - Can - Bellingham, Dahoud - Reus, Brandt - Malen

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 27.11.2021 | 15:00 Uhr