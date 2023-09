VfL Wolfsburg: Blomqvist fällt aus, Hendrich verlängert Stand: 11.09.2023 16:26 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen vorerst ohne Rebecka Blomqvist auskommen. Die schwedische Stürmerin hat sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Unterdessen verlängerte Kathrin Hendrich ihren Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2025.

Blomqvist hatte sich während des DFB-Pokalspiels bei Turbine Potsdam (2:0) im Kampf um den Ball das Knie verdreht und musste bereits nach einer halben Stunde ausgewechselt werden. Die genauere Untersuchung am Montag ergab nun die schlimme Diagnose. "Diese schwere Verletzung ist extrem bitter für Rebecka. Sie war nach der WM in einer sehr guten Verfassung und hat vor Tatendrang und Spielfreude nur so gesprüht. Ihr Ausfall ist eine erhebliche Schwächung für uns", sagte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL.

Wie lange Blomqvist dem VfL fehlen wird, steht noch nicht fest. Erst nach einer weiteren Untersuchung bei einem Spezialisten in Berlin sollen die weiteren Maßnahmen abgestimmt werden. Am Sonntag (16 Uhr) beginnt für die "Wölfinnen" mit dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen die Bundesliga-Saison.

Hendrich: "Habe in Wolfsburg alles, was ich brauche"

Hendrich wird dann aller Voraussicht nach auf dem Platz stehen. Die 31-Jährige verlängerte ihren 2024 auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr. "Es gäbe für mich aktuell keinen einzigen Grund, anders zu entscheiden. Ich habe in Wolfsburg alles, was ich brauche", sagte die Verteidigerin. "Wir haben eine tolle Mannschaft, treue Fans und sowohl das Team hinter dem Team als auch der gesamte Verein geben alles, damit wir auf dem Platz performen können. Ich bin jeden Tag dankbar, ein Teil dieses Vereins sein zu dürfen."

Hendrich war im Sommer 2020 vom FC Bayern München zu den "Wölfinnen" gewechselt. Seitdem stand sie für die Grün-Weißen 56 Mal in der Bundesliga, 13 Mal im DFB-Pokal und 29 Mal in der UEFA Women's Champions League auf dem Platz. Die 61-malige deutsche Nationalspielerin gewann mit dem VfL in den vergangenen drei Jahren jeweils den DFB-Pokal und 2022 die Deutsche Meisterschaft.

"Kathy ist eine absolute Führungsspielerin mit internationaler Erfahrung auf höchstem Niveau. Mit ihrer enormen Leistungsbereitschaft, ihrem Willen, sich immer weiterzuentwickeln sowie ihrer positiven Art auf und neben dem Platz nimmt sie innerhalb der Mannschaft eine Vorbildrolle ein", sagte Kellermann.

